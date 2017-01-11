Где лучше всего получить контент легально: вторая попытка

Статьи Арсений Финберг 324

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Эта статья — логическое продолжение материала, вышедшего на ITC.UA  год назад — Переходим на светлую сторону или где лучше всего смотреть онлайн-видео ЛЕГАЛЬНО. Прошел год, и на рынке легального контента произошли некоторые изменения. Мы поговорим о том, насколько они изменили общую картину возможности отказаться от пиратского видео.

Для начала, давайте поговорим об изменениях. Главным «потрясением», пожалуй, стало закрытие двух самых крупных ресурсов с пиратским видео в Украине — EX.UA и FS.TO . Эти события, безусловно, не полностью перекрыли «краник» для пиратского контента, но, вне сомнения, сделали его получение намного сложнее.

Также, на рынке легальных игроков видеоконтента появились «новички» — украинский телеканал 1+1 запустил свой сайт Ovva.tv с контентом как самого канала, так и тем, права на который они покупают (привет, Шерлок!). Кроме того, на украинский рынок вышел еще один большой международный игрок Amazon Prime Video. Для оценки видеосервисов мы избрали такой метод: выбрали список фильмов, который обычная украинская семья может захотеть посмотреть на новогодних праздниках, а именно фильмы, сериалы, мультфильмы и мультсериалы.

Наш выбор, безусловно, может не совпадать с вашими предпочтениями, но при желании, вы тоже можете провести подобное сравнение на вашей «выборке». Мы старались выбрать контент, который на слуху у большинства и который достоин просмотра.

 

Оценка ресурсов будет происходить по подобной шкале:

0 баллов — искомый контент отсутствует;

1 балл — контент присутствует на английском языке;

1,5 балла — контент присутствует на руссом языке;

2 балла — контент присутствует на украинском языке.

 

Дополнительные «бонусы»:

0,1 балла Присутствуют русские субтитры;

0,2 балла — присутствуют  украинские субтитры.

Раунд 1. Фильмы

В выборку мы включили как те фильмы, которые мы могли пропустить в кинопрокате за 2016 год, так и вечную классику, которую мы вдруг захотим посмотреть на выходных. Из реальных игроков проката легальных фильмов (если вы выбираете не что-либо, а конкретные картины) наибольший выбор представлен Megogo, ivi.ru, iTunes, Google Play (благодаря веб-версии доступен и с компьютера), YouTube.

Фильмы Megogo ivi.ru Google Play iTunes YouTube
1 Фантастические звери и где их искать (2016) 0 0 0 0 0
2 Дэдпул (2016) 2,2 1,5 1,2 2,2 1,2
3 Реальная любовь (2003) 0 1,5 0 0 0
4 Незламна (2015) 2,3 1,5 0 2 2
5 Марсианин (2015) 2,2 1,5 1 2,3 1,5
6 Дом странных детей Мисс Перегрин (2016) 2,1 1,5 1,1 1,6 1,2
7 Джейсон Борн (2016) 0 1,5 0 0 0
8 Отряд Самоубийц 2,1 1,5 1,1 2,1 1,2
9 Один Дома (1990) 1,6 1,5 1,1 1,6 1,2
10 Бен-Гур (2016) 1,1 1,5 1 2,2 1,3
13,6 13,5 6,5 14 9,6

 

Как мы видим из таблицы, очень неожиданно для нас в лидеры по балам вырвался iTunes (14 баллов) с 7 фильмами из 10, но при этом 5 из них были доступны в украинской озвучке, что больше чем где-либо. Похоже, именно Apple больше всего заботиться об украиноязычном зрителе. Сразу же за ним с таким же количеством фильмов идет украинский Megogo, уступив Apple немного за счет меньшего количества украинских локализаций. Лидером же по количеству доступных легальных фильмов из нашей выборки стал российский ivi.ru с 9 доступными фильмами из десяти, правда о наличии украинских локализаций или даже субтитров там, похоже не слышали… Как, впрочем и о том, что валюта в Украине не российские рубли. Что интересно, на YouTube тоже доступно 7 фильмов из нашей выборки, правда, в основном, на языке оригинала с субтитрами. Также нам стало понятно, что ожидать скорого появления новинок в онлайн-кинотеатрах не стоит, несмотря на то, что «Фантастические твари» уже прошли во всех наших кинотеатрах, посмотреть их легально онлайн все еще невозможно.

Стоит также сравнить стоимость просмотра/этих фильмов на разных сервисах. Так, стоимость просмотра всего набора (для тех фильмов где возможно, бралась цена за прокат) составит:

Сервис SD качество HD качество
Megogo (7/10) 461 грн. 521 грн.
ivi.ru (9/10) 724 грн. 1050 грн.
Google Play (6/10) 455 грн. 455 грн.
iTunes (7/10) 1186 грн. 1267 грн.
YouTube (7/10) 438 грн. 626 грн.

 

К сожалению, остальные видеосервисы оказались в аутсайдерах —  на Amazon Prime Video, Netflix, OLL.tv, Ovva.tv мы не нашли ни одного фильма из нашего списка.

Отдельно стоит упомянуть сервис Divan.tv который построен на другой модели потребления контента — там каждую неделю доступно 2500 фильмов из эфира всех телеканалов, которые транслирует Divan.tv. И всего за 89 гривен в месяц. Поэтому если вам не критично смотреть конкретные фильмы — это, пожалуй самое бюджетное предложение. Правда, какие именно фильмы будут доступны каждую неделю — своеобразная лотерея. Так, например, на дату составления нашей выборки, из нашего списка были доступны к просмотру «Дэдпул» и «Марсианин».

Итоги: Больше всего контента — ivi.ru, больше всего локализованного для Украины контента- iTunes, оптимальное по количеству и цене — Megogo.

Раунд 2. Полнометражные мультфильмы и фильмы для детей.

В нашу выборку мы взяли как громкие мульт-новинки последних лет, так и классический первый фильм серии о «Гарри Поттере», а также «Холодное сердце». Кроме этого, поместили в выборку новый украино-русский фильм «Бременские Разбойники».

Megogo Google Play iTunes ivi.ru
1 Тайная жизнь домашних животных (2016) 0 1 0 1,5
2 Зверполис (2016) 2 0 2,2 0
3 Аисты (2016) 2,1 0 2 1,5
4 Головоломка (2015) 2 0 2 0
5 Дом (2015) 1,5 1,2 2,2 1,5
6 Гарри Поттер и философский камень (2001) 1,5 1,1 1,7 1,5
7 Холодное сердце (2013) 2,2 0 2 0
8 В поисках Дори (2016) 2,1 0 2 0
9 Тролли (2016) 2,2 1,3 1,6 1,5
10 Бременские разбойники (2016) 1,5 0 0 1,5
17,1 4,6 15,7 9

Тут ситуация близка к картине с фильмами, правда, неожиданностью для нас стал прорыв Megogo. Видимо, детскому контенту они уделяют особое внимание.На Megogo доступно 9 из десяти фильмов, из которых 6 в украинской озвучке. Респект. Догоняет его снова iTunes с 8 мультфильмами, 6 по-украински. ivi.ru отстает с 6 позициями, и Google Play на 4 месте с 4 фильмам без русскоязычного контента для детей вовсе (но у нас же все дети учат английский, разве не так?).

Сервис SD качество HD качество
Megogo (9/10) 515 грн. 619 грн.
Ivi.ru (6/10) 458 грн. 697 грн.
Google Play (4/10) 290 грн. 290 грн.
Itunes (8/10) 1483 грн. 2023 грн.

 

Итоги: Однозначный лидер — Megogo, за ним — iTunes. Правда, цена на iTunes в три раза выше.

Раунд 3. Сериалы

К сожалению, ситуация с сериалами оказалась самой плачевной. В Украине НЕТ легальной возможности смотреть своевременно мировые сериалы. Разве что, если вы готовы их заменить «Сватами» (3-4-5) или сериалом «Маруся». Ни один из онлайн кинотеатров не предоставляет возможность посмотреть сериалы 2016 года, да еще и с переводом. Единственное исключение — «Шерлок», права на показ которого купил 1+1 и самую свежую его серию вы можете посмотреть бесплатно на ovva.tv . Предыдущие же сезоны этого сериала можно смотреть на ivi.ru за 132/176 грн за сезон. Некоторые авторские сериалы стали доступны благодаря приходу на наш рынок западных сервисов — The Grand Tour доступен с русскими субтитрами на Amazon PrimeVideo (за три евро в месяц на первые полгода), а «Черное зеркало» в оригинале — на Netflix (от 8 евро в месяц). Там же, надо отдать должное, тоже присутствует «Шерлок», но снова без нового сезона. Но топовые и самые популярные сериалы прошлого года — «Молодой Папа» и «Мир Дикого Запада», к сожалению, украинскому зрителю остается лишь «пиратить».

Сериалы ivi.ru Netflix Ovva.tv Amazon Prime Video
1 Молодой Папа 0 0 0 0
2 Шерлок 0,8 0,8 0,2 0
3 Гранд Тур 0 0 0 1,1
4 Мир Дикого Запада 0 0 0 0
5 Черное зеркало 0 1 0 0

 

Итоги: Смотреть мировые сериалы последних лет в качественных переводах в Украине действительно негде. Если владеете английским — можно подписаться на Netflix, но и там выбор будет не очень богатый.

Раунд 5. Детские мультсериалы

Как отец двоих детей, мультсериалы занимают немалое время в нашем еженедельном телепросмотре. Моей старшей дочери 7, и она в последнее время предпочитает «Леди Баг и Супер Кот» и «Драконы и всадники Олуха», младший же (3 года) ярый фанат «Щенячьего патруля» и «Робокара Поли». Кроме этого, иногда, он с интересом смотрит «Фиксики». Прежде всего, всех родителей спасает бесплатный YouTube, на котором присутствуют практически все серии этих мультфильмов. Правда, у «бесплатности» есть свои негативные стороны — скоро ваши дети будут лучше вас знать, чем лечить диарею или насморк — вездесущая видеореклама будет преследовать вас повсюду. Снова таки, есть большой вопрос о легальности этого видеоконтента, но этот вопрос пусть решает Google 😉 На онлайн кинотеатрах некоторые из данных мультиков также присутствуют, но не все, и не всегда. Ну и украинских переводов данных мультсериалов мне не удалось найти, по сути, нигде.

Мульсериалы Megogo ivi.ru YouTube
1 Фиксики 1,6 1,5 1,5
2 Леди Баг и СуперКот 0 0 1,5
3 Щенячий Патруль 0 1,5 1,5
4 Робокар Поли 1,5 1,5 1,5
5 Драконы и всадники олуха 0 1,5 1,5
3,1 6 7,5

 

Итоги: YouTube всему голова — там есть практически все, а лидером по мультсериалам снова  оказался ivi.ru

Не телевизором единым…

В этом году кроме видеоконтента также захотелось добавить еще две категории — музыку и книги. Если уж переставать «пиратить», то во всем.

Музыка

С легальной музыкой в наших краях с недавнего времени стало все хорошо. Выход на рынок двух сервисов подписки на безлимитную легальную музыку от Google и Apple снял как таковую задачу «где искать музыку». И если вы только не ищете какую-то эксклюзивную раритерную концертную запись, с вероятностью 99% искомая вами самая свежая музыка (в том числе и украинская) будет доступна в сервисах от IT гигантов. Не отстает от них и российский сервис «Яндекс.Музыка», который тоже оперативно пополняет свою базу музыки.

Для выборки мы брали популярные (и не очень) украинские группы, последние альбомы «Земфиры» и «Крематория», рождественский альбом популярной в США группы Pentatonix, а также №1 в американских топ-чартах  этой недели  песню от Daft Punk и The Weeknd — Starboy.

Музыка Google Play Music Apple Music Яндекс.Музыка
1 Один в Каное 1 1 1
2 Океан Ельзи — Без Меж 1 1 1
3 Крематорий — Люди Невидимки 1 1 1
4 DakhDaughters — If 1 1 1
5 Pentatonix 1 1 1
6 Земфира — Маленький Человек 1 1 1
7 Daft Punk и The Weeknd — Starboy 1 1 0,5

 

Как мы видим, практически все сервисы нашли всю искомую музыку, разве что «Яндекс» предложил видео Daft Punk вместо аудио.

Поэтому, единственным критерием выбора остается, пожалуй, только цена. Самый дешевый пакет у Google — Google Music All Access стоит 59 гривен в месяц (первый месяц бесплатно). За ним идет «Яндекс.Музыка» с ценой 66 грн в месяц или 610 грн в год (почему-то идут в рублях даже на yandex.ua). Ну и завершает тройку по цене Apple Music с ценой в 131 грн в месяц (после трех бесплатных месяцев).

Итоги: С музыкой все прекрасно, от 60 грн в месяц вы можете получить неограниченный доступ практически ко всей мировой музыке в прекрасном качестве и с возможностью прослушивания даже оффлайн.

Книги

Если вы смогли «трансформироваться» и начать читать электронные книги, вместо пиратских ресурсов появились сайты, где вы можете покупать книги, иногда даже в  удобном для вас формате. Правда, цены на книги различаются достаточно сильно. Самым крупным украинским магазином электронных легальных книг считается Bookland (ранее известный как Obreey) от компании-производителя электронных читалок PocketBook. В России лидером считается Litres.ru, в ассортименте которого 750 000 электронных книг на русском и иностранных языках, среди которых около 25 000 бесплатных книг. Еще одним значимым игроком на этом рынке в последнее время стал Google, который предложил огромную библиотеку русско- и украиноязычной литературы по весьма привлекательным ценам. Клиенты Google Play Книги есть и под Android и под iOS, также есть возможность читать онлайн в браузере. Единственный минус, практически нет возможности читать книги с Google Play на электронных E-Ink читалках (за редким исключением). В нашу выборку мы включили как украинские бестселлеры, так и мировые книжные хиты разных лет.

Книги Google Play (грн) Litres (грн) Bookland (грн)
1 Подстрочник «Жизнь Лилианы Лунгиной» 103,84 133,58 131,58
2 Адам Робертс «Стеклянный Джек» 103,84 133,58
3 Ким Робертсон «Красный Марс» 86,47 111,25
4 Сергей Лойко «Аэропорт» 60
5 Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться» 57,07 66,57 66,57
6 Митник «Призрак в сети. Мемуары величайшего Хакера» 76,4 98,29
7 Эшли Венс «Илон Маск» 84,84 222,94
8 Нил Гейман «Американские Боги» 69,11 88,91 87,57
9 Елена Стяжкина «Один Талант» 57,07 66,57 66,57
10 Софія Андрухович «Фелікс Австрія» 39,84 35
678,48 921,69 447,29

 

Огромным удивлением для нас стало то, что победителем вышел Google Books — мало того, что в этом магазине мы нашли 9 из 10 искомых книг, так и цены на эти книги были самыми низкими. На Литресе нашлось 8 книг, на Bookland — только 6.

Итоги: Если вы читаете электронные книги на смартфоне или планшете — ваш выбор однозначно Google Play Книги. Если же вы привыкли читать на «читалке» на электронных чернилах, тогда вам подойдет Litres. К сожалению, сервис Bookland можно рекомендовать лишь для покупки отдельных, редких книг.

В результате, за последние пару лет у нас с вами появилась возможность легально и за адекватные деньги слушать музыку и читать электронные книги. Также намного лучше стала ситуация с новинками кинопроката — большинство фильмов появляются онлайн в хорошем качестве спустя пару месяцев после кинотеатров и даже иногда с украинской озвучкой. Правда, цена просмотра таких новинок дома часто превышает стоимость билета на ниж же в кинотеатре — но тут уж выбирать вам, либо сейчас и дорого, либо через полгода брать напрокат за вполне адекватные деньги. Детский контент тоже вполне реально найти онлайн, но лишь на русском языке. Хуже всего ситуация с новинками мировых телесериалов — смотреть их реально негде. Разве что вас устроят российские ситкомы или сериалы трехлетней давности.

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