ПК месяца (март 2017)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

C наступлением весны производители ключевых компонентов для настольных систем заметно оживились. Компании предлагают новые продукты, радуют приятными скидками и всячески побуждают любителей поиграть к радикальным апгрейдам и сборке мощных платформ. Мы постарались освежить наши рекомендуемые конфигурации, увеличив их производительность с минимальными дополнительными затратами.

Прогнозируемый триумф Pentium G4560 продолжается. Данная модель мгновенно закрепилась на первом месте в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua. Что же, исключительный интерес здесь вполне оправдан. Давненько Intel не преподносила таких сюрпризов пользователям, выбирающим максимально доступные процессоры. Пожалуй, со времен юбилейного Pentium G3258 с разблокированным множителем, который появился 2014 году.

Технология Hyper-Threading хотя и не заменяет полноценные вычислительные ядра, в многопоточных задачах может заметно увеличить производительность процессора. Это не панацея, но хорошая поддержка для двухъядерного чипа. Конечно, важно понимать, что Pentium G4560 по определению не является лучшим игровым процессором. Это просто хороший вариант за свои деньги, но не более того. Двухъядерная компоновка, даже при поддержке HT, уже может сказываться в новых многопоточных проектах. Потому нужно быть готовым к тому, что в новых ресурсоемких играх возможностей CPU не всегда будет достаточно для идеального геймплея. Наверняка в каких-то случаях нужно будет поэкспериментировать с дальностью прорисовки сцен или упростить опции, требующие серьезных вычислений.

В игровой системе начального класса Pentium семейства Kaby Lake фактически могут достойно заменить чипы Core i3. Последние все же будут чуть производительнее, не в последнюю очередь из-за более высокой тактовой частоты, но не принципиально. Если ресурсов новых Pentium в каких-то проектах будет не хватать, то использованием Core i3 это никак не исправишь. В целом, имеем отличную возможность сэкономить хорошую сумму на покупке чипа для начальной игровой системы. Розничная стоимость Pentium G4560 уже начинается с 1750 грн. (~$65). Хотя даже на старте продаж цена была весьма гуманной.

Материнские платы, которые теоретически можно использовать для базовой игровой системы на LGA1151, стоят от $50. Это самые доступные модели на основе Intel H110. Гнаться совсем уж за дешевизной не стоит. И здесь речь не о пресловутом эфемерном качестве устройств. В штатном режиме все они должны работать без каких-либо проблем, как минимум, в течение всего гарантийного срока – 3 года. Скорее дело в оснащении, удобстве компоновки, составе интерфейсной панели и доступных разъемов/портов. Ассортимент плат очень большой, подобрать подходящую по всем параметрам модель не составит труда. В перечень возможных покупок стоит добавить модели на базе Intel B150. Несколько более широкая функциональность чипсета позволяет рассчитывать на лучшее оснащение плат, но это не само собой разумеющееся.

При выборе плат на базе Intel H110/B150 стоит учитывать, что данные модели хотя и получили поддержку чипов Kaby Lake, для работы с процессорами новой серии требуют обновления BIOS. Уже какое-то время на рынке предлагаются платы, прошивка которых изначально позволяет использовать новые CPU, но все же нет никакой гарантии того, что при покупке вам не достанется устройство с версией BIOS не поддерживающей Kaby Lake. В таком случае придется либо искать процессор Skylake и обновлять прошивку самостоятельно, либо посетить сервисный центр с той же целью. Не самая приятная перспектива при покупке новой платформы. Чтобы исключить даже в теории такую ситуацию, можно смотреть в сторону моделей на базе Intel B250. Самые доступные платы на этом чипсете стоят от $75. В таком варианте они, как и платы на Intel H110 зачастую оснащены двумя слотами для модулей памяти и не побалуют широким ассортиментом портов, но в то же время изначально поддерживают Kaby Lake, а увеличенное количество линий PCI Express 3.0 позволяет с большой вероятностью увидеть на PCB порт M.2 x4 для скоростных SSD или Intel Optane. Отметим также, что платы на Intel B250 предусматривают использование памяти DDR4, тогда как модели на PCH предыдущего поколения предлагаются в том числе и с разъемами для DDR3. Это может иметь значение если у вас уже есть хороший комплект памяти соответствующего стандарта. Если же собирается новая платформа, то лучше смотреть в сторону DDR4. Кстати, Kaby Lake получили официальную поддержку DDR4-2400, потому даже на платах с чипсетами, которые не позволяют разгонять ОЗУ, получится подняться на одну частотную ступеньку.

Стоимость DDR4-2400 и DDR4-2133 практически идентична, потому стоит изначально присмотреться к чуть более скоростным комплектам. Практически наверняка DDR4-2133 также сможет работать в режиме DDR4-2400, но это не тот случай когда хочется убеждаться в этом на собственном опыте. На рынке оперативной памяти наметилась небольшая передышка. За последний месяц стоимость модулей практически не увеличивалась. На покупку комплекта модулей DDR4-2400 объемом 8 ГБ понадобится $65, память DDR3-1600 для Socket AM3 обойдется примерно в ту же цену.

В рамках будущего обновления графической линейки AMD, грядущие изменения затронут и наиболее доступные дискретные решения. По предварительным данным, на смену Radeon RX 460 придет Radeon RX 560, которая будет основана на чипе Polaris 21 со всеми разблокированными вычислительными блоками. Это 1024 потоковых процессора вместо 896 у предшественника, а также наверняка повышенная рабочая частота GPU. Все это обеспечит прирост производительности, хотя каких-то откровений мы здесь не ожидаем. Согласно утечкам, для изготовления Polaris 21 будет использован улучшенный техпроцесс 14 нм FinFET LPP (Low Power Plus), что возможно скажется на экономичности чипа и частотном потенциале.

Любопытно, что AMD также планирует предложить еще более доступную видеокарту – Radeon RX 550, которая предположительно будет основана на чипе Polaris 12 с 640 вычислительными блоками. В контексте игровой системы такие модели представляют очень условный интерес. Более скоростную Radeon RX 460 можно считать абсолютным минимумом для игровой платформы даже начального класса, что уже говорить о менее производительной видеокарте. Тем не менее, графические адаптеры дешевле $100 востребованы. Например, чипам семейства Ryzen для Socket AM4 в любом случае необходима какая-либо видеокарта, так как у этих процессоров нет интегрированного видеоядра. К тому же системы с мощными CPU далеко не всегда используются исключительно для игр. Время от времени приходится и работу работать.

Для базовых конфигураций мы предлагаем внимательнее присмотреться к видеокартам GeForce GTX 1050 Ti. Более мощный графический процессор, а особенно наличие 4 ГБ памяти улучшат игровую производительность системы. При желании можно обойтись и GeForce GTX 1050 2 ГБ, но здесь стоит учитывать, что наша система оснащена 8 ГБ оперативной памяти, которой зачастую едва хватает для новых игр, даже если перед их запуском закрывать браузер и другие ресурсоемкие приложения. Новым проектам зачастую 2 ГБ недостаточно даже при средних настройках качества графики. В этом случае под нужды видеокарты резервируется часть общей оперативной памяти. Это неприятно в любом случае, а когда ОЗУ изначально впритык, то это уже проблема. Будет использоваться системный своп-файл, который расположен на жестком диске. А это более длительная загрузка, периодические подлагивания и прочие прелести недостатка ОЗУ. Конечно, можно пытаться подбирать настройки, чтобы уменьшить требуемый объем для текстур и прочих данных, необходимых видеокарте. GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ здесь заметно расширяет возможности, попутно увеличивая производительность. Необходимость увеличить бюджет – не очень приятная перспектива, но дополнительные траты оправданы. Базовые версии GTX 1050 Ti предлагаются от $165. Именно такие варианты представляют максимальный интерес. Здесь важна цена.

Если вам каким-то образом удастся выделить на покупку видеокарты до $210–220, выбор Radeon RX 470 4 ГБ позволит перевести платформу на ступеньку выше, добавив еще 30–40% игровой производительности. Хотя в этом случае уже можно задуматься над тем, не потратить ли дополнительные $50 на покупку SSD объемом 120/128 ГБ. Да, это будет накопитель «одной игры», но если она в процессе основательно нагружает жесткий диск, можно получить принципиально новый опыт, даже если не учитывать общее улучшение отзывчивости системы.

Оптимальный игровой ПК

Процессоры Ryzen 5 будут представлены 11 апреля. Компания уже раскрыла будущий ассортимент, ключевые технические характеристики и стоимость. И, нужно признать, будущая «пятерка» AMD выглядит очень привлекательно. На старте линейка будет включать две 6-ядерные модели и пару 4-ядерных чипов. При этом все CPU поддерживают технологию логической многопоточности SMT (Simultaneous Multi-Threading), позволяющей Ryzen 5 обрабатывать одновременно 12 или 8 потоков, соответственно. Рекомендуемые цены ($169–249) обещают серьезную взбучку в среднем классе. Для тех, кто присматривается к новой платформе AMD, рекомендуем дождаться официального анонса Ryzen 5, особенно при выборе CPU для оптимальной игровой конфигурации. Процессоры AMD FX в последний раз оказываются в данной категории. Несмотря на более активную поддержку многопоточности разработчиками игр, благодаря которой FX получают долгожданную прибавку скорости, все же это уже слишком возрастные решения, которые могут полноценно конкурировать c новыми процессорами только в очень ограниченном количестве задач. Низкая цена – это безусловный плюс, но для игр нужна высокая производительность.

К началу продаж Ryzen 5 серии наверняка расширится и ассортимент материнских плат. Сейчас с доступностью последних есть определенные сложности. Подготовка к запуску новой платформы внесла коррективы в планы производителей. Импровизация с датой официального старта Ryzen не позволила наилучшим образом подготовиться к началу продаж, хотя ситуация постепенно налаживается.

Графическую позицию в оптимальных конфигурациях закрывают GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 480 8 ГБ. Последнюю совсем скоро заменит Radeon RX 580. Кроме повышенных рабочих частот графического процессора, который получит название Polaris 20 XTX, особых улучшений не ожидается. Если дата официального лонча процессоров Ryzen 5 уже определена, то сроки анонса видеокарт серии Radeon RX 500 еще не уточнены. Однако речь также идет об апреле. Есть предположение, что обновленную линейку запустят уже через неделю после новых CPU – 18 апреля. В любом случае до запуска обновленной графической линейки AMD остается меньше месяца. Опять же, из-за минимальных отличий от предшественника откладывать покупку видеокарты не стоит. Разве что в расчете на то, что AMD предложит еще более интересные рекомендуемые цены на устройства новой серии. Возможно во время переходного периода удастся получить хорошую скидку на модели условно предыдущего поколения.

Что касается актуальных розничных цен на видеокарты данного класса, то за прошедший месяц они практически не изменились. Radeon RX 480 8 ГБ стоят порядка $300, хотя, при желании, можно поискать акционные варианты, которые уже отпускаются за $280. GeForce GTX 1060 6 ГБ можно приобрести располагая схожей суммой, хотя самые дешевые модификации можно найти даже за эквивалент $270. При желании экономить у предпочитающих решения AMD больше возможностей. Прежде всего, это Radeon RX 480 4 ГБ, которые стоят от $230, а также Radeon RX 470 8 ГБ за те же деньги или 4-гигабайтовые модификации от которых производители потихоньку начали избавляться, сбрасывая розничные ценники до $215–220. Для RX 470 также вскоре подоспеет замена. Как нетрудно догадаться, преемница получит название Radeon RX 570.

У предпочитающих видеокарты с чипами NVIDIA возможности скромнее. Теоретически это GeForce GTX 1060 3 ГБ, которая кроме вдвое меньшего объема памяти также использует GPU с меньшим количеством вычислительных блоков. Облегченные версии GTX 1060 предлагаются от $220. Заметная экономия налицо, но в этом случае на максимальное качество графики не стоит уповать. 3 ГБ локальной памяти для новых игр не всегда достаточно и при неудачном стечении обстоятельств производительность может ощутимо проседать. Хотя, если подобрать настройки при которых набортной памяти будет хватать, упрощенная версия лишь немногим уступит полновесной GTX 1060.

Если же вам нужно не максимально сэкономить, а наоборот – увеличить потенциал своей игровой платформы, то хорошенько подтянуть производительность поможет GeForce GTX 1070 8 ГБ. С недавнего времени такие модели уже предлагаются от $440. Прирост количества кадров/с в зависимости от настроек и разрешения экрана составит 30–40%. Никаким другим способом столь существенно увеличить игровую мощь системы не получится.

Прогрессивный игровой ПК

AMD снова в большой игре. Компания официально представила долгожданные процессоры семейства Ryzen 7. Чипы с принципиально новой архитектурой, которые производятся по 14-нанометровому техпроцессу. На старте линейка включает три восьмиядерные модели – Ryzen 7 1800X (3,6/4,0 ГГц), Ryzen 7 1700X (3,4/3,8 ГГц) и Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц). Все новые CPU поддерживают технологию SMT, позволяя обрабатывать до 16 потоков одновременно. В приложениях с хорошим параллелизмом новые чипы AMD демонстрируют отличные результаты, конкурируя с заметно более дорогостоящими процессорами Intel для платформы LGA2011-v3.

Что же касается игр, то первые тесты показывают, что в режимах Full HD платформы на базе Ryzen 7 зачастую несколько уступают ПК с топовыми процессорами Intel Core i7, тогда как при повышении разрешения отличие во многом нивелируется. При этом большое количество вычислительных блоков позволяет исключить просадки и подлагивания, а также иметь серьезный запас в многопоточных проектах. Это уже далеко не AMD FX. С появлением чипов Ryzen 7 мы возвращаем платформу AMD в прогрессивные игровые конфигурации. В качестве стартовой модели логично использовать Ryzen 7 1700. В плане функциональности младшая модель ничем не уступает «иксовым» модификациям, за исключением технологии XFR, позволяющей процессору дополнительно ускориться, превысив штатное значение, если это позволяет сделать система охлаждения. В остальном же отличия сводятся к формулам рабочих частот, а их при желании можно регулировать самостоятельно. Ryzen 7 1700 наиболее доступная модель новой серии, но это понятие относительное. За последние годы привыкшим видеть ценники чипов AMD на уровне $100–150 придется отвыкать от подобного уклада. Рекомендованная стоимость самого недорогого CPU новой линейки – $329, тогда как старшая модель и вовсе получила ценник в $499. Чипы Ryzen 7 1700 появились в розничной продаже по цене порядка $370. Что касается материнских плат, то здесь нужно определиться с необходимой общей функциональностью и выбирать из пока весьма ограниченного ассортимента устройств на базе AMD X370 или AMD B350. Оба чипсета позволяют разгонять процессоры, при этом старшая версия предлагает большее количество доступных портов и возможность использовать связку SLI. Если без последнего вы можете обойтись, плата на AMD B350 – вполне себе рабочий вариант. Уже сейчас можно подобрать соответствующую модель за $120–150.

Ощутимой реакции Intel на анонс Ryzen не последовало. Возможно кто-то рассчитывал на снижение стоимости топовых чипов, но этого пока не произошло. Официальный прайс-лист Intel не изменялся с января текущего года, когда были представлены процессоры семейства Kaby Lake. Было бы наивно полагать, что Intel вовсе будет игнорировать появление таких решений от AMD, но наши ожидания пока не конвертировались в действия производителя. Несмотря на это, мы решили увеличить процессорную мощь прогрессивной конфигурации на базе Intel, предлагая использовать для этой системы Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц). Очевидно, что разработчики игр все чаще будут ориентироваться на многопоточную обработку. Наличие 8 потоков позволяет исключить ситуативные просадки, которые могут не отражаться на среднем количестве кадров/c, но влиять на общее ощущение от игры. Да и в плане производительности уже есть проекты, где Core i7 может более полно раскрыть свое преимущество над Core i5. Watch Dogs 2 или Mafia III умеют в многопоток. В сетевой зарубе на большой карте в Battlefield 1 также предпочтительнее 8-потоковый процессор. Наверняка подобных примеров со временем будет становиться все больше, потому для повышения боеспособности прогрессивной платформы стоит смотреть в сторону Core i7.

Покупка Core i7-7700K обойдется в $340–400 в зависимости от личного отношения к 50 оттенкам серого импорта. Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц) тоже еще в активной продаже, но отличие в цене невелико, при этом у топа Kaby Lake изначально более агрессивная частотная формула, а соответственно выше производительность. Впрочем, частоты предшественника тоже можно подтянуть. Если уже серьезно рассматривать возможность экономии без критичных потерь, можно подумать о связке Core i7-7700 (3,6/4,2 ГГц) и более доступной плате на базе Intel B250. В этом случае речь о каком-либо разгоне не идет, но и не все разделяют такие увлечения.

В начале марта компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. Новый флагман графической линейки основан на чипе GP102, используемом для GeForce TITAN X. Процессор содержит такое же количество вычислительных блоков – 3584 и идентичное число текстурных модулей – 224, в то же время количество растеризаторов уменьшено с 96 до 88. Разрядность шины памяти составляет непривычные 352 бита вместо «титановых» 384 бит, а объем локальной ОЗУ – 11 ГБ вместо 12 ГБ. При этом разработчики практически компенсировали пропускную способность, увеличив эффективную частоту микросхем GDDR5X до 11 008 МГц. Вскоре мы детальнее будем знакомиться с возможностями новинки, но по уже имеющимся результатам тестов можно говорить, что GeForce GTX 1080 Ti имеет небольшое преимущество даже над GeForce TITAN X. Рекомендованная стоимость Geforce GTX 1080 Ti – $699. Конечно, данная модель появилась вовсе не для того, чтобы оставить не у дел TITAN X, появившуюся полгода назад с душевным ценником в $1200. Это игра на упреждение и подготовка к встрече разработки из конкурирующего лагеря – AMD Radeon RX Vega. Новая улучшенная архитектура, память HBM2, большое количество вычислительных блоков. Логотип готов, в сети мелькают фотографии силуэтов. Осталось дождаться официального запуска видеокарт новой серии и возвращения AMD в сегмент топовой дискретной графики. Точных сроков пока, увы, нет. Реалистичным выглядит официальный анонс в конце мая на подходящей для этих целей площадке – Computex 2017.

NVIDIA готовится к будущей конкуренции. Одновременно с запуском GeForce GTX 1080 Ti разработчик существенно снизил цену на предтоповые модели. GeForce GTX 1080 подешевела с $600 до $500, а рекомендованная цена GeForce GTX 1070 снижена на $30 – до $350.

Серьезная уценка GeForce GTX 1080 – это знак для тех, кто хотел получить максимально комфортную производительность в играх при разрешении экрана 2560×1440/1600. Стартовая розничная цена GeForce GTX 1080 в Украине уже составляет порядка $575. Продавцы неохотно снижают цены, но эта участь никого не минет. За общей динамикой можно следить в соответствующем разделе на hotline.ua. Заметное снижение цены стало для нас веским аргументом для того, чтобы увеличить и графическую производительность прогрессивной системы.

GeForce GTX 1070 все еще остается отличной сбалансированной видеокартой. Даже в тяжелых проектах она прекрасно справляется с максимальным качеством графики в режиме Full HD, но, как мы могли убедиться на практике, при увеличении разрешения нужен еще более скоростной графический адаптер. GeForce GTX 1080 – это возможность повысить производительность на 25–30%. До недавнего снижения стоимости устройств на базе GP104 покупка GTX 1080 предполагала заметную доплату за возможность повысить количество кадров/c. Разница в ценах GTX 1070 и GTX 1080 конечно же сохраняется, но отличие примерно пропорционально разнице производительности. То есть, обе видеокарты теперь имеют очень схожее соотношение цена/производительность. Надеемся, что улучшить этот параметр поможет выход Radeon RX Vega. AMD пора бы уже вернуться в топ-класс и в сегменте дискретной графики. Здоровая конкуренция – это прекрасно.