Американская авиакомпания Delta начала пускать пассажиров на рейс по отпечаткам пальцев

Пассажиры одной из крупнейших авиакомпаний США теперь могут путешествовать, не переживая о сохранности билетов, используя в аэропорту лишь отпечатки своих пальцев. Авиаперевозчик Delta в пилотном режиме запустил добровольную программу биометрической процедуры посадки, которая позволяет его клиентам сесть в самолет или зайти в зону отдыха Delta Sky Club не только без документа, удостоверяющего личность, но даже без билета.

Сообщается, что тестирование программы началось в мае. На данном этапе услуга доступна только в вашингтонском Национальном аэропорту Рейгана (DCA). При этом воспользоваться ею могут только члены программы лояльности авиакомпании, которые, помимо этого, оплатили услугу CLEAR стоимостью $179 в год, позволяющую ускоренно проходить процедуры безопасности аэропорта.

В дальнейшем эксперимент постараются расширить, позволив клиентам компании регистрировать по отпечатку пальцев еще и собственный багаж.

