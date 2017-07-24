Apple сняла шуточный рекламный видеоролик с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Siri в главных ролях

Компания Apple достаточно необычном образом прорекламировала возможности собственного голосового помощника Siri. Дав волю фантазии, купертиновцы сняли не просто очередной рекламный видеоролик, а целый «короткометражный фильм» The Rock x Siri: Dominate The Day о невероятной полезности и абсолютной незаменимости Siri в обычной повседневной жизни. А главную роль в этом мини-блокбастере сыграл яркий и харизматичный здоровяк Дуэйн Джонсон, более известен как «Скала».

Вечно занятый «Скала» может без особо труда делать несколько дел одновременно: качать бицепсы и стричь бонсай пока ему делают «укладку». В какой-то момент в новостях по ТВ выходит сюжет о том, насколько насыщенной является его жизнь. «С таким количеством проектов, похоже, что у Дуэйна Джонсона больше ни на что не осталось времени», – говорит девушка-репортер. Актер воспринимает это как вызов, просит Siri на iPhone 7 напомнить список жизненных целей и сломя голову бросается их выполнять.

За все видео длительностью чуть меньше четырех минут «Скала» обращается к голосовому помощнику за помощью целых 13 раз. Актер использует помощника для вызова такси, получения сведений о погоде в Риме, поиска кулинарного рецепта, зачитывания сообщений электронной почты во время выполнения реставрационных работ в храме на большой высоте, для обучения специальности художника-модельера, во время выступления на сцене и даже в космосе без Siri ну никак не обойтись. Само же видео снято в нескучном и веселом формате.

Анонсируя выход рекламы на своей странице в Facebook, «Скала» написал, что это будет «самая масштабная, крутая, сексуальная и незабываемая картина за все время».

Источник: The Verge