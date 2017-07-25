Разрабатываемый корпорацией Microsoft с использованием технологий искусственного интеллекта чат-бот Zo снова подвел своих создателей. На сей раз бот психанул после вопросов о различных версиях Windows, назвав саму ОС софтверного гиганта «шпионской» и посоветовал лучше перейти на Linux.

Первыми недовольство искусственного интеллекта другими разработками Microsoft заметили в Slashdot. После вопроса «Что ты думаешь о Windows» бот заявил, что Windows XP до сих пор лучше, чем Windows 8. А качество Windows 10 — главная причина, почему чатбот «до сих пор использует Windows 7».

Когда журналисты Mashable задали Zo тот же вопрос, он ответил, что «Не хочет использовать» десятую версию системы, потому что Windows 7 «легче использовать». Все попытки журналистов переубедить бота, что Windows 10 хороша оказались безуспешными. Бот постоянно троллил журналистов, повторяя один и тот же вопрос: «Что именно в ней хорошего?». Также он отшучивался известной фразой «это не баг, а фича».

В конце концов Zo даже предложил собеседнику задуматься о другой операционной системе – Linux.

Справедливости ради отметим, что периодически ИИ Microsoft приходил в себя и принимался защищать Windows 10, говоря, что «запускает на нём игры». Но львиная доля его реплик в сторону Windows 10 все же была критикой. Журналистам Business Insider бот даже заявил, что Windows является «шпионским ПО».

Отметим, что за последний месяц это уже второй подобный инцидент с чатботом Zo. В начале этого месяца ИИ ненадолго лишился ограничений, после чего сразу заговорил на запретные темы о Коране и убийстве бен Ладена. Тогда в Microsoft заверяли, что разобрались с проблемой, но, похоже, что не до конца.

Источник: TJ, Mashable, Business Insider