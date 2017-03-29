Этот робот автоматически печатает твиты Трампа, а затем сжигает их

Кто-то создал робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа, а затем сжигает их, снимая все свои действия на видео. Созданные короткие видеоролики со сжиганием твитов впоследствии отправляются Трампу через тот же Twitter. В числе первых робота заметила шведская изобретательница Симон Йетс, которую ранее прозвали «королевой дурацких роботов» из-за ее экспериментов с роботизированной рукой. Она назвала разработку «самой крутой вещью» из тех, что ей довелось повидать на своем веку.

Сам робот состоит из чекового принтера, ножниц, зажигалки и пепельницы.

Аккаунт @burnedyourtweet начал отправлять ролики Трампу 28 марта и уже через несколько часов вошел в топ Reddit.

Пользователи Reddit предположили, что съемка видео является частью алгоритма робота. Дело в том, что все опубликованные в аккаунте видео имеют одинаковую длительность – 26 секунд. Кроме того, все они сняты с одного и того же ракурса, а камера включается ровно за две секунды до того, как робот начинает печатать. То есть, весь процесс полностью автоматизирован. Кроме того, пользователи шутят, что Трамп так часто пишет сообщения в свой микроблог, что создателю робота надо задуматься о механизме, меняющем пепельницы.

Источник: TNW и TJ