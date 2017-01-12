Greenpeace третий год подряд называет Apple самой «зеленой» IT-компанией

В 2012 году Apple обязалась полностью перейти на возобновляемую энергию, и с тех пор компания упорно движется к своей цели. Так, уже третий год подряд купертинский IT-гигант возглавляет рейтинг технологических компаний, которые лучше других проявляют заботу об окружающей среде. Об этом стало известно из нового отчета экологической организации Greenpeace.

По подсчетам «гринписовцев», в рейтинге использования чистых видов энергии Apple вновь находится на первом месте с большим отрывом от конкурентов: из возобновляемых источников купертинцы получают 83% всей энергии, тогда как их ближайший конкурент в лице Facebook может похвастаться показателем лишь в 67%. Более того, практически во всех аспектах деятельности, которые затрагивает исследование «Гринпис», Apple получила заветную A. Исключение составляет пункт, в котором оцениваются действия компании, направленные на пропаганду экологически чистого ведения бизнеса. Тут усилия Apple были оценены лишь на B.

Между тем, в целом и экологические показатели Apple, и экологические показатели Facebook и Google приблизительно одинаковы и соответствуют классу A.

Что же касается объемов используемой компаниями возобновляемой энергии, то здесь ситуация иная: Google находится на первом месте с большим отрывом.

Источник:CNBC