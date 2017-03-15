Обновлено: Хакеры украли личные фотографии Эммы Уотсон, Аманды Сайфред и многих других знаменитостей

Не опасаясь тюремного заключения, хакеры продолжают взламывать знаменитостей и выкладывать в сеть их личные фотографии. В ночь 15 марта неизвестные хакеры выложили в Сеть очень личные фотографии актрис Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы в «Гарри Поттере», и Аманды Сайфред, сыгравшей в фильме «Время» и «Большая любовь». Пользователи Reddit в числе первых распространили новость о краже фотографий.

Опубликованные фотографии быстро удаляются, поэтому сейчас их можно найти только на форуме The Fappening. Всего хакеры выложили 122 фотографии и два видео с Эммой Уотсон. Отметим, что утечка произошла как раз в неделю премьеры фильма «Красавица и Чудовище» c ее участием.

Большая часть украденных хакерами фото с Эммой Уотсон – снимки с примеркой различных нарядов, в том числе и в нижнем белье. Также есть селфи из ванной. Они демонстрируют обнаженное тело девушки, но точно сказать является эта девушка Эммой Уотсон нельзя, так как они сделаны так, что лица автора этих селфи не видно, но многое указывает на то, что девушка на этих фото – Уотсон.

Снимки Аманды Сайфред куда более личные.

Одновременно появился список с фамилиями актрис, чьи личные фотографии хакеры обещают опубликовать в ближайшее время. Среди них модель Кайли Дженнер, актрисы Кирстен Данст, Мариса Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей.

Собственно, фотографии с некоторыми знаменитостями из списка уже начали выкладывать на сайтах с обнаженными фотографиями знаменитостей. Среди них известные в США актрисы и фотомодели Айлайза Шлсингер, Арианни Селесте, Барбара Палвин, Анали Типтон и другие.

Представители Эммы Уотсон никак не отреагировали на публикацию фотографий, как и представители других пострадавших знаменитостей.

Фотографии знаменитостей — не единственная утечка, которая произошла сегодня.

Австралийский эксперт в области безопасности интернета Трой Хант сообщил о существовании базы с данными 33 миллионов 698 тысяч 126 человек. Объем базы — более 52 гигабайт. Причем все люди, фигурирующие в базе — граждане США. База содержит различную конфиденциальную информацию, включая адреса и телефоны, места работы и должности, а также данные об уровне доходов. По мнению Ханта, данные могла собирать B2B-компания, чтобы продавать клиентам и рекламодателям.

С помощью журналиста из издания ZDNet, чьи данные оказались в утекшей базе, Трою Ханту удалось выяснить, что речь, скорее всего, идет о компании Dun & Bradstreet (D&B), которая предлагает клиентам «уникальные возможности таргетирования».

В D&B после обращения журналиста начали внутреннюю проверку. В компании отказались подтвердить, что данные утекли с ее серверов, однако представитель фирмы признал, что подобную информацию D&B не считает чувствительной — она собирает эти данные и продает их «тысячам своих клиентов».

Обновлено:

Представитель Эммы Уотсон опроверг информацию о том, что среди украденных снимков актрисы были фото, на которых Уотсон позирует обнаженной. По его словам, хакеры украли снимки двухлетней давности, на которых актриса примеряет различные наряды в компании стилиста, а голая девушка в ванной — это не Уотсон.

Одновременно юрист Аманды Сайфред выступил с требованием удалить приватные фотографии актрисы, которые были украдены. В написанном юристом письме, копию которого приводит издание TMZ, сказано, что снимки опубликовало третье лицо, поэтому они нарушают закон о частной жизни, авторском праве и праве на конфиденциальность

Источник: TJ и meduza