Honda сняла зрелищный ролик «Dream Makers» со своими новинками, несуществующими блокбастерами и CGI-графикой

Когда мы говорим о компьютерных эффектах и CGI-графике, то обычно речь идет об играх или фантастических фильмах. Однако в рекламном ролике «Dream Makers» японский автопроизводитель решил использовать данную технологию для того, чтобы подчеркнуть причастность своих автомобилей к созданию разнообразных киношедевров.

Рекламный ролик демонстрирует полный цикл производства современного фильма — начиная со сценария и раскадровок, продолжая натурными и студийными съемками с использованием зеленых экранов и заканчивая 3D-моделированием и наложением CGI-эффектов.

P.S. Кстати, если хотите увидеть, как создаются спецэффекты для современных фильмов, то обязательно посмотрите видео от признанных лидеров Industrial Light & Magic на примерах «Star Wars: The Force Awakens» и «Варкрафт» (а также «антипример» с минимумом CGI — «Безумный Макс: Дорога ярости»).

Источник: Honda