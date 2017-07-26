Илон Маск продемонстрировал на Tesla Model S, как будет работать платформа-подъемник для подземных тоннелей [видео]

Илон Маск впервые продемонстрировал в реальной жизни, как будет выглядеть и работать лифт, опускающий автомобили в сеть подземных тоннелей, над которыми сейчас работает его компания The Boring Company. До этого процесс можно было наблюдать только в ролике, созданном с помощью компьютерной графики.

Напомним, что платформа с автомобилем используется не только для его переноса с обычных дорог в сеть тоннелей и обратно, она также будет использоваться для перемещения по сети подземных дорог.

Testing The Boring Company car elevator Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Июл 25 2017 в 11:26 PDT

Для этого платформы с электродвигателями будут использовать магнитные рельсовые пути, что позволит им разгоняться до скоростей порядка 200 км/ч. Это, в частности, позволит преодолевать расстояние от Вествуда до центра Лос-Анджелеса всего за 5 минут, хотя обычно на это требуется 30-45 минут.

Напомним, что идея вырыть тоннель от площадки возле офиса SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса пришла Маску в голову в декабре 2016 года, когда он застрял в пробке и придумал проект с целью избежать их в будущем .