Израиль и Франция запустят спутник Venus для наблюдения за климатическими изменениями

Франция и Израиль запустят уникальный спутник для наблюдения за климатическими изменениями. Об этом заявил Национальный центр космических исследований Франции, представивший в Париже новый космический спутник Venus, разработанный совместно с Израильским космическим агентством.

«Venus — это франко-израильский спутник, который будет выполнять как научные, так и технические задачи. Он будет наблюдать за растительностью планеты и делать снимки высокой точности. В каком-то смысле это поможет остановить изменение климата», — заявил Жан-Ив Ле Галл, глава Центра космических исследований.

В целом, спутник весом 265 килограммов предназначен для двух задач. Первые 2,5 года он будет занимать гелиосинхронную орбиту, на которой, каждые два дня проходя над одним и тем же представляющим ценность для науки местом, будет делать фотографии интересующих ученых участков поверхности Земли при одинаковом солнечном освещении. В этот период работа спутника будет заключаться в исследовании изменений экологических систем, растительности и уровня загрязнения водоемов. Всего под наблюдение Venus подпадут 110 объектов в 40 странах на пяти континентах.

«Это вдохновляет, потому что подобный спутник, пролетающий над объектами каждые два дня, — первый в мире», — заявил Пьеррик Феррье, руководитель проекта Venus.

На втором этапе главной задачей спутника станет тестирование разработанного в Израиле электрического ионного двигателя, работающего на эффекте Холла.

Сообщается, что аппарат Venus запустят 1 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракетоносителя «Вега». Его миссия продлится три с половиной года.

Напоследок отметим, что последние несколько лет исследователям были доступны снимки, полученные спутниками семейства Sentinel. Однако они производят фотосъемку интересующих ученых участков Земли лишь каждые пять дней.

Источник: «Новости Израиля» (1, 2)