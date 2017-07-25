Китайская компания GAC Motor запустила в серийное производство электрокроссовер GAC GE3 с ценником от $22 тыс. и планирует построить завод для выпуска электромобилей за $6,5 млрд

Пока крупные автопроизводители только обещают повсеместный переход на электромобили и достойную ценовую конкуренцию продукции Tesla, китайские компании начинают воплощать подобные обещания в жизнь. К примеру, комапния GAC Motor не только представила полностью электрический кроссовер GAC GE3 с запасом хода 310 км на выставке NAIAS в Детройте, но и запустила его в серийное производство, предложив покупателям ценник в диапазоне $22,2-$25,6 тыс (150,2-173,2 тыс. юаней).

Итак, по данным производителя мощность кроссовера GAC GE3 составляет 120 кВт (163 л.с.), разгон до 100 км/ч составляет 9,3 секунды, а последующее торможение с этой скорости занимает всего 12,8 метра. Расход энергии составляет 16.6 кВтч на 100 км пути, измеренный создателями запас хода — 310 км или 193 мили. Плоская литиевая батарея неназванной емкости заряжается на 80% всего за 30 минут, электромобиль оснащен интеллектуальным ассистентом Little Trumpchi, а также подключенной к интернету мультимедийной системой INJOY.

Как отметил президент компании Ю Джун (Yu Jun), за кроссовером GAC GE3 последуют седан и SUV на той же платформе, при этом уже к 2019 году разработчики рассчитывают поднять пробег от одного заряда на уровень 400-500 км. На данный момент GAC GE3 официально можно будет приобрести только в Китае, однако в GAC Motor рассчитывают выйти на рынки США и Европы в ближайшие годы. Также в планах компании — строительство индустриального парка стоимостью $6,5 млрд, в котором будут заниматься сборкой электромобилей и аккумуляторных батарей для них.

Напомним, что недавно появились слухи, что Dacia собирается выпустить электрокроссовер Duster, который может стать самым дешевым массовым электромобилем в мире.

Источник: Electrek