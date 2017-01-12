Майкл жив! Вышел новый трейлер продолжения культового драматического сериала «Побег»/Prison Break

Телевизионный канал Fox опубликовал новый трейлер продолжения культового драматического сериала «Побег». Первые четыре сезона «Побега» выходили с 2005 по 2009 год и рассказывали о братьях Майкле Скофилде и Линкольне Барроузе, которые попали в тюрьму.

Сериал считается одним из лучших в своем жанре и имеет приличных список номинаций и наград. Его успех породил множество франшиз и мерчандайзинговых явлений — производились съемки коротких видео для мобильных телефонов, выпускалась печатная продукция в виде официального журнала и романа по сюжету сериала, по сюжету «Побега» даже создали компьютерную игру.

В конце четвертого сезона «Побега» Майкл погибает. В новом же сезоне главные герои Линкольн и Сара узнают, что Майкл жив и находится в тюрьме в Йемене. Они собирают друзей, чтобы помочь организовать побег Майкла.

Главные роли в сериале исполнили Вентворт Миллер, Доминик Перселл и Сара Уэйн Кэллис. Они же играли в первых четырех сезонах.

Первый эпизод продолжения «Побега» выйдет 4 апреля 2017 года. Всего в новом сезоне планируется 10 серий.

Источник: meduza