Опубликован финальный трейлер фантастического фильма «Могучие Рейнджеры» / Power Rangers

Помимо «Логана» в марте нас ожидает еще как минимум одна супегеройская лента, правда на этот раз откровенно молодежной (если не сказать детской) направленности. Речь идет об экранизации некогда популярного сериала «Могучие Рейнджеры» / Power Rangers, первоначально созданного в Японии в далеком 1975 году.

По сюжету фильма пятеро старшеклассников получают сверхспособности, которые позволяют им успешно противостоять вселенскому злу. Помимо индивидуальных умений, разноцветные рейнджеры способны объединяться в одного огромного робота, что и было продемонстрировано в самом конце нового трейлера:

Версия на английском языке

Версия на русском языке

Отметим, что режиссером картины «Могучие Рейнджеры» / Power Rangers выступил новичок Дин Израэлайт («Континуум»), сценаристом — более популярный Джон Гэйтинс («Живая сталь», «Экипаж», «Жажда скорости», «Конг: Остров черепа»). В главных ролях засветились Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») и Элизабет Бэнкс («Идеальный голос», «Голодные игры»), но основные роли исполнят не слишком известные молодые актеры. Премьера фильма состоится 23 марта 2017 года.

Источник: Lionsgate Movies