«Почти волшебство»: В новой рекламе Apple устроила битву стикерами в реальном мире

На официальном YouTube-канале компании Apple вышел очередной рекламный ролик. Он весьма необычный, впрочем, как и большинство других роликов, увидевших свет ранее. На сей раз Apple рекламирует не устройства (по крайней мере, не напрямую), а программные продукты. Говоря конкретнее, ролик посвящен отдельной функции ПО iMessage – возможности обмениваться стикерами, которая была добавлена с выпуском десятой версии iOS.

На видео показана группа детей и подростков, обклеивающих все вокруг анимированными стикерами. Стикеры вешают на проходящих мимо случайных прохожих, причем иногда даже по несколько штук, на рекламные постеры по улице и даже на еду! Вскоре безобидное разукрашивание реального и скучного мира красочными и веселыми наклейками под динамичную музыку превращается в настоящую ожесточенную войну стикерами. Это впервые Apple снимает целый рекламный ролик об отдельной функции. Видео заканчивается недвусмысленным слоганом: «Скажи это со стикерами на iPhone 7. Почти волшебство».

Остается добавить, что создавать наборы стикеров, чтобы затем предложить их Apple, волен каждый. В iTunes есть специальная страница, где собраны все доступные стикеры.

Источник: Apple