В 3DMark появилась поддержка Vulkan

В новой версии 3DMark (v2.3.3663) появилась базовая поддержка API Vulkan.

Этот конкурент DirectX 11/12 доступен в тесте API Overhead, наглядно демонстрирующем, как DirectX 11 не умеет оптимально использовать ресурсы процессора, что ограничивает количество создаваемых объектов в кадре.

На первый взгляд, по уровню производительности Vulkan немного проигрывает DirectX 12, но оба API значительно быстрее DirectX 11 (в 10-11 раз). В то же время, Vulkan, в отличие от DirectX 12 может использоваться не только в Windows 10, но и в более ранних версиях Windows, Linux, Mac и на консолях.

Тест API Overhead доступен только в Professional и Advanced редакциях 3DMark, и не доступен в 3DMark Basic.