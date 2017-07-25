В сеть попал финальный дизайн iPhone 8: скругленный 5,8-дюймовый OLED-экран со служебной панелью, сканер отпечатков в кнопке питания и ценник $1100-$1200

Анонс iPhone 8 все ближе, так что информация о финальном дизайне начинает всплывать все чаще. В этот раз источником утечки стал журналист издания Forbes и производитель чехлов Nodus, который получил от Apple все необходимые данные о габаритах и расположении органов управления новинки и представил их в виде рендера.

Итак, iPhone 8 должен получить 5,8-дюймовый OLED-экран, который со всех четырех сторон будет окружать окантовка шириной порядка 4 мм. Как минимум вдоль длинной стороны экрана производитель мог бы сделать бортики поуже, однако не стал этого делать, чтобы избежать ложных нажатий ладонью пользователя.

Интересно, что углы экрана будут скруглены, как мы наблюдали это в том же LG G6, а служебная информация (индикация сетей, степени заряда и т.д.) будет вынесена на дополнительную панель, в которую вписан разговорный динамик, фронтальная камера и стандартные датчики приближения и освещенности. Источник утечки указывает, что уведомления ОС и приложений будут отображаться на основном экране, а «черная полоска» будет зарезервирована исключительно под служебные нужды.

Как видим, места для стандартной кнопки Home в нижней части фронтальной панели не осталось. Предполагается, что кнопку сделают виртуальной, а сканер отпечатков пальцев перенесут на более крупную кнопку включения на правой грани (также была информация, что сканер могут перенести на заднюю панель).

На нижней грани можно увидеть стандартный порт Lightning и стереодинамики, 3,5 мм аудиопорт так и не появился, так что пользователям iPhone 8 придется использовать переходники или фирменные наушники Apple. На задней панели можно увидеть только вертикальную «камеру-светофор» с двумя объективами, которые разделяет вспышка.

Интересно, что источник утечки озвучил даже стартовую стоимость новинки, которая по его данным будет стартовать с отметки $1100-1200, но к этой информации мы склонны относиться более скептически.

Источник: Forbes