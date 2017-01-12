Выпуск видеокарты NVIDIA Geforce GTX 1080 Ti ожидается в марте

По слухам, NVIDIA планировала анонсировать Geforce GTX 1080 Ti еще несколько дней назад на выставке CES, но передумала в последний момент.

Несмотря на то, что анонс NVIDIA по времени был раньше, чем у AMD, «зеленые» видимо узнали, что их конкурент не станет показывать новую видеокарту Vega, поэтому также решили не доставать козырь в виде Geforce GTX 1080 Ti.

В результате вместо битвы топовых видеокарт на CES (за несколько дней NVIDIA обещала продемонстрировать «нечто огромное», а AMD называла видекарты Nvidia «poor Volta»), от Nvidia последовал анонс Shield TV, а AMD и вовсе показала на сайте ve.ga только несколько коротких интервью с разработчиками Vega, абсолютно не интересных обычным пользователям.

Однако, как утверждают источники на CES, видеокарта Geforce GTX 1080 Ti действительно существует, причем на PAX East 2017 (10 марта) ее все-таки покажут, и она может сразу появиться в продаже, возможно даже с нереференсным дизайном.

Точные характеристики видеокарты не известны, но вероятно в ней будет установлено 10 ГБ GDDR5 памяти с 320-битной шиной и она будет производительнее GTX 1080. Выпуск 1080 Ti также может стать причиной небольшого снижения цен на GTX 1070 и GTX 1080.

Источник: fudzilla