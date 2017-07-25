«Wonder Woman» стала самым кассовым летним релизом в США, обогнав «Стражей Галактики 2» (сиквел «Wonder Woman 2» выйдет 13 декабря 2019 года)

Сразу после выхода «Чудо-женщина» / «Wonder Woman» начала бить рекорды. Сначала она сделала Пэтти Дженкинс самым кассовым режиссером-женщиной, затем поднялась на третье место в списке самых доходных релизов киностудии Warner Bros. (и на первое место среди четырех фильмов DC Extended Universe), обогнав пару фильмов о Бэтмене и вот теперь стало известно, что кинокомикс с Галь Гадот в главной роли отобрал первое место в списке летних блокбастеров у самих «Стражей Галактики 2».

По итогам прошедшего уикэнда «Wonder Woman» собрала в США $389 млн, тогда как «Guardians of the Galaxy Vol. 2» набрали «только» $387 млн. Ситуация с мировыми сборами не в пользу Чудо-женщины — $391 млн против $473 млн — однако она вышла еще не на всех ключевых территориях (премьера в Японии пройдет только 25 августа), так что результат еще вполне может поменяться.

Логично, что киностудия Warner Bros. так просто не оставит в покое «курицу, несущую золотые яйца», однако теперь мы знаем об этом наверняка. Во время проведения Comic-Con представители киностудии официально подтвердили, что уже начали работу над «Wonder Woman 2». К сожалению, конкретных сроков выхода авторы фильма не назвали, но скорее всего сиквел выйдет в ближайшие два года.

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Издание Hollywood Reporter сообщает, что Warner Bros. уже определилось с датой релиза «Wonder Woman 2» — в кинотеатрах сиквел появится 13 декабря 2019 года. Участие Галь Гадот в фильме уже подтверждено, а вот режиссер первой части Пэтти Дженкинс еще ведет переговоры с киностудией по поводу своего возвращения в съемочную группу.

Источник: Variety