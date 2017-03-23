Японский дизайнер создал умный календарь Magic Calendar на основе цветной электронной бумаги (в настенном и настольном вариантах)

Японский дизайнер Кошо Цубои (Kosho Tsuboi) создал весьма интересный концепт Magic Calendar, представляющий собой умный календарь на основе цветной электронной бумаги e-ink, который синхронизируется с Google Calendar. Проект создан в рамках программы Google Android Experiments, так что выбор сервиса для синхронизации вовсе не случаен.

Судя по иллюстрациям на сайте проекта, дизайнер разработал целую линейку волшебных календарей, начиная от солидного настенного формата A2 и A3 и заканчивая компактными вариантами B6 и для настольной установки.

Если первые три представляют собой однотипные устройства в виде умной фоторамки, то настольный вариант предлагает более интересный вариант с проекцией изображения с e-ink экрана на нижней части конструкции на прозрачное стекло, обращенное к пользователю.

Благодаря цветному e-ink экрану и подключению к сети интернет, Magic Calendar способен отображать не просто даты календаря, а расширенную информацию о запланированных событиях, школьное расписание, короткие заметки, погоду, новости и т.д. Не исключено, то данный проект дойдет до стадии производства, так что есть шанс когда-нибудь поместить подобный гаджет на стену своего дома.

Источник: Magic Calendar