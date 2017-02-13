Ветер «обогнал» уголь: 86% новых электростанций, построенных в Европе в 2016 году, работают на возобновляемых источниках энергии

Издание Тhe Guardian сообщило, что практически девять из десяти новых электростанций, построенных в Европе в 2016 году, работают на возобновляемых источниках энергии. Несомненный лидер альтернативной энергетики — ветер, который смог сбросить со второго места уголь, но пока не добрался до газа. Однако индустрия альтернативной энергии может существенно замедлить темпы развития уже в 2020 году, когда в ЕС закончится программа льготных инвестиций в подобные проекты.

По данным европейских источников из 24,5 ГВт новых мощностей, введенных в действие в ЕС в 2016 году, 21,1 ГВт (или 86%) получается из энергии ветра, солнца, воды и биомассы. При этом предыдущий рекорд в 79% возобновляемой энергии был достигнут в 2014 году. В 2016 году ветрогенераторы впервые обеспечили более половины установленной мощности, что позволило ветру выйти на второе место в рейтинге видов энергии после газа, отбросив на третье место такой популярный некогда ископаемый источник, как уголь.

Германия остается лидером по вводу новых электростанций на энергии ветра в 2016 году в Европе, обеспечив 44% от мощности всех новых европейских ветрогенераторов. Франция, Голландия, Финляндия, Ирландия и Литва также побили собственные рекорды по строительству ветрогенераторов, а вот Испания, Португалия, Италия и Греция пока ограничиваются сравнительно небольшими по объему проектами.

Самым крупным европейским проектом стала морская ветроэлектростанция Gemini у берегов Нидерландов, введенная в действие в прошлом феврале. За ней следуют две немецкие станции Gode Wind 1 и 2 (582 МВт) и еще один голландский проект Westermeerwind (144 Мвт).

Общий уровень установленной мощности ветроэлектростанций Европы вырос до 153,7 ГВт, однако это все еще достаточно мало на фоне 918,8 ГВт общей мощности европейского региона. Увеличить долю электростанций, работающих на возобновляемых видах энергии, в Европе собираются за счет замещения закрытых угольных электростанций, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Источник: Тhe Guardian