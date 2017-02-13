Activision: в этом году Call of Duty «вернется к истокам»

С выходом Advanced Warfare в 2014 году франшиза Call of Duty «ударилась» в sci-fi и значительно отошла от своих «исторических» истоков.

Но теперь, спустя три года и после трех вышедших футуристических проектов серии, в Activision вознамерились вернуть все на круги своя. А все потому, что последние Call of Duty были восприняты геймерами не так дружелюбно, как того хотелось бы.

О будущих переменах в серии сообщила на днях старший вице-президент Activision по связям с инвесторами Амрита Ахаджа. По ее словам, Infinite Warfare «не стала столь успешной», как планировал издатель.

По информации из неофициальных источников, последняя игра серии продалась в два раза хуже, чем ее предшественница в лице Black Ops 3. По всей видимости, именно поэтому нас и ожидают перемены.

«В 2017 году франшиза вернется к своим корням, и традиционная боевая система вновь окажется в центре внимания», — заявила Ахаджа.

Как предполагают журналисты, под «традиционной боевой системой» представитель Activision подразумевала отсутствие разного рода футуристических элементов геймплея, к примеру, двойных прыжков и «плащей-невидимок».

Напоследок отметим, что действия новой Call of Duty, которая должна выйти в этом году и которую разрабатывают Sledgehammer Games, создатели Advanced Warfare, предположительно развернутся в 20-м веке.

Источник: PCGamer