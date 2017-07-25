Alphabet продолжает грести деньги лопатой, хотя недавний рекордный штраф Еврокомиссии немного подпортил квартальный отчет

Холдинг Alphabet, в состав которого входит компания Google, отчитался за очередной квартал. На его бухгалтерском календаре 30 июня завершился второй квартал 2017 финансового года. За отчетный период Alphabet удалось выручить $26,01 млрд. Это на 21% больше, чем год назад, когда был получен доход в размере $21,5 млрд. Если же учесть изменение курса валют, то рост составит даже 23%.

Операционная прибыль за отчетный период составила $4,132 млрд. Год назад она была равна $5,968 млрд. Это означает, что за год операционная прибыль сократилась на 31%.

Чистая прибыль за три месяца с апреля по июнь составила $3,524 млрд. За такой же период 2016 года была получена чистая прибыль в размере $4,877 млрд. Несложно подсчитать, что за год этот показатель уменьшился на 28%. Компания объясняет это снижение недавним штрафом Еврокомиссии в размере 2,42 млрд евро, наложенным на поискового гиганта за нарушение антимонопольного законодательства.

Впрочем, не похоже, что в дальнейшем у Alphabet будут какие-либо проблемы с наращиванием прибыли, поскольку рекламный бизнес Google продолжает стабильно расти. Говоря более конкретно, за год выручка этого направления, обеспечивающего основной доход, выросла с $19,143 млрд до $22,672 млрд. Также можно отметить, что количество совокупных оплачиваемых кликов выросло в годовом выражении на 52% (в квартальном – на 12%), платные клики на сайтах Google — на 61% (15%), а вот стоимость клика снизилась: совокупная на 23% (6%), а на сайтах Google – на 26% (8%). Впрочем, это снижение наблюдается уже несколько лет и о его причинах мы уже не раз говорили: удешевление мобильной рекламы, доля которой продолжает расти, разброс в расценках на рекламу в различных странах и т.д.

Остальные части холдинга (Other Bets) по-прежнему убыточны. В денежном выражении их деятельность в минувшем квартале стоила холдингу в $772 млн, но радует, что убытки снижаются (годом ранее было $855 млн), а доходы растут (с $185 млн до $248 млн).

Среди других цифр, которые приводит Alphabet в своем финансовом отчете, можно выделить общую численность сотрудников: за год она выросла с 66 575 до 75 606 человек.

Источник: Alphabet