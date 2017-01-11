Амбициозный ролевой экшен Scalebound официально отменен

Печальная новость для всех, кто ждал уже давно находящуюся в разработке игру под названием Scalebound. Увы, амбициозный ролевой экшен, анонсированный еще на E3 2014 для Xbox One и PC, официально отменен. Об этом сообщил глава игрового отдела Xbox Фил Спенсер.

Как отмечают источники Kotaku, до этого игра попала в самый настоящий производственный ад: разработчики Platinum Games выбились из графика, появились технические проблемы с движком, кроме того, показанные ролики с геймплеем оказались неубедительными, из-за чего вокруг игры сформировалась достаточно скептическая атмосфера, что тоже не лучшим образом сказалось на процессе разработки.

Вместе с тем, Фил Спенсер заверил, что отмена Scalebound позитивно повлияет на развитие консолей Xbox и в будущем геймеры не раз в этом убедятся. Также глава подразделения выразил уверенность в линейке игр 2017 года (Halo Wars 2, Crackdown 3, Sea of Thieves и State of Decay 2) и заявил, что эти проекты непременно понравятся игрокам.

К слову, в Microsoft уже принялись удалять официальные видео по Scalebound, а также убрали все упоминания об отмененной игре из поста, посвященному грядущим проектам для Xbox One.

Источники: Kotaku (1 и 2), Playground, Goha