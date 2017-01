Американские IT-корпорации выступили всецело против указа Трампа об иммигрантах

Сообщается, что Брин долгое время находился около младенца в коляске, на которой был прикреплён знак «Я хочу, чтобы мои дедушка и бабушка вернулись из Ирана».

@selenalarson Here is the pic pic.twitter.com/FbNVVoZVXm

Отмечается, что основатель Google учил ребенка, как правильно протестовать.

Sergey Brin was straight up teaching an infant how to protest. pic.twitter.com/VZEcXiAQe4

