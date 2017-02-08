Аналитики Canalys подсчитали, что за прошедший квартал Apple продала 6 млн часов Apple Watch, получив 80% всей прибыли на рынке

Хвастаясь финансовыми достижениями Apple по итогам минувшего квартала, глава компании Тим Кук упомянул о новом абсолютном рекорде продаж умных часов Apple Watch, но без какой-либо конкретики. Первыми выяснять, сколько конкретно Apple Watch сумела продать купертиновская компания, принялись аналитики Strategy Analytics, заявив о количественных продажах на уровне 5,2 млн штук. Спустя несколько дней аналогичный отчет по рынку умных часов в четвертом квартале 2016 года подготовили их коллеги из аналитической компании Canalys. Приведенные ими цифры несколько отличаются от тех, что в отчете Strategy Analytics.

По подсчетам аналитиков Canalys, за прошлый квартал на рынок было отгружено более 9 млн умных часов, из которых 6 млн штук составили Apple Watch. Это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Если же смотреть с финансового точки зрения, за прошлый квартал Apple Watch принесли компании $2,6 млрд – 80% суммарного оборота рынка.

В целом же за весь 2016 год продажи Apple Watch составили 11,9 млн штук, что соответствует 49% рынка. Это на 50% лучше показателя 2015 года. Учитывая, что ближайшие конкуренты Fitbit и Samsung занимают 17 и 15% рынка соответственно, скромность Кука непонятна, ведь результаты действительно отличные. Еще 19% суммарно пришлось на остальных производителей.

Отдельно специалисты Canalys приводят данные по продажам умных браслетов Xiaomi Mi Band. Сообщается, что в прошлом году китайский производитель установил новый рекорд, отгрузив на рынок 5,5 млн штук.

Источник: Strategy Analytics и Canalys