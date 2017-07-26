Apple разрабатывает собственную технологию OLED, чтобы уменьшить зависимость от Samsung

Апрельское сообщение Nikkei о том, что Apple заказала у Samsung 70 млн панелей OLED для новых iPhone, хорошо показывает зависимость купертиновцев от южнокорейского гиганта, являющего мировым лидером по производству панелей OLED для мобильных устройств. Похоже, что Apple, столь большая зависимость не по душе и компания уже начала искать выход.

Как сообщает DigiTimes, ссылаясь на корейский ресурс ET News, Apple уже приступила к разработке собственной технологии OLED, что в конечном итоге должно позволить сократить зависимость от Samsung и диверсифицировать источники поставок. Также сказано, что Apple закупила у корейской компании Sunic System все необходимое для экспериментальной линии по выпуску панелей OLED, рассчитанной на 200-миллиметровые подложки (2,5G). Данная линия разместится в центре разработки Apple на Тайване.

В сообщении источника говорится, что сотрудничество Apple с Sunic System может подорвать позиции японской компании Canon Tokki, которая выступает основным поставщиком такого оборудования и отгружает большую часть своей продукции Samsung.

Как отмечает Commercial Times, в этом году Samsung уже приобрела пять производственных систем Canon Tokki, и еще столько же намеревается купить в следующем году, что соответствует ровно половине объема, запланированного Canon Tokki на 2018 год.

Компания LG Display в первой половине этого года также купила у Canon Tokki две установки и уже начала отгрузки панелей OLED компаниям Xiaomi и Google. Отдельно отмечается, что Apple пока окончательно не решила, будет ли она использовать панели OLED производства LG Display в своих iPhone.

Еще одну установку Canon Tokki приобрела китайская компания BOE Technology, которая также заинтересована в покупке дополнительных машин у японцев.

Источник: DigiTimes