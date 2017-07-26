Депутаты хотят предоставить Госпродпотребслужбе право блокировать сайты интернет-магазинов и штрафовать провайдеров за невыполнение предписаний

Как оказалось, одновременно с проектом закона №6755, предусматривающим ужесточение правил беспошлинного ввоза товаров («вместо 150 евро в день — 150 евро в месяц») группа депутатов от Блока Петра Порошенко подала в Верховную Раду еще один законопроект. Он имеет регистрационный номер №6754 и содержит изменения, нацеленные на детенизацию рынка электронной коммерции.

Инициаторы предлагают ужесточить требования идентификации интернет-торговцев и поставщиков услуг, а также дать право Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые не выполнят ее требования.

Необходимость внесения таких изменений, по мнению депутатов, вызвана тем, что отрасль электронной коммерции в Украине все еще мало урегулирована законодательно. Так в законе «Об электронной коммерции» от 2015 года нет четко определенных требований к идентификации продавца товаров/услуг «в целях защиты прав потребителей и обеспечения возможности проведения проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства». Действенных механизмов реагирования на нарушения в нем тоже не прописано, как и не урегулирован вопрос по оформлению проведения расчетных операций.

Среди проблемных аспектов авторы законопроекта отмечают отсутствие полной информации о продавце, а также многие другие проблемы, связанные с надлежащим документальным оформлением операций.

Решить все проблемы должны предложенные депутатами изменения в два основополагающих документа, регулирующих эту сферу: Закон Украины «О защите прав потребителей» и Закон «Об электронной коммерции».

В законе «О защите прав потребителей» они предлагают изменить следующее:

обязать продавцов предоставлять необходимую информацию о себе и повысить сумму штрафа за отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце;

предоставить Госпродпотребслужбе полномочия выдавать продавцам предписания об устранении нарушений по информации, подлежащей раскрытию;

предоставить Госпродпотребслужбе принимать решения о приостановлении доступа к сайту в случаях, если нарушения не будут устранены.

В законе «Об электронной коммерции»:

дополнить перечень идентификационной информации, которая должна быть доведена до потребителей;

ввести обязанность четкой идентификации каждого продавца, информация о товарах (работах, услугах) которого размещена на сайте;

урегулировать механизм приостановления доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации, которая должна быть доведена до потребителей, на основании решения Госпродпотребслужбы, принятого после направления соответствующего предписания продавцу (если оно было не выполнено);

урегулировать механизм приостановления доступа к сайту в случае нарушения требований относительно объема информации на основании решения Госпродпотребслужбы, принятого без направления предписания (в случае, если продавца невозможно установить);

урегулировать вопрос применения регистраторов расчетных операций в случаях, определенных законом для субъектов электронной коммерции, а также вопрос издания покупателю/потребителю расчетных документов и документов, свидетельствующих о сделке;

ввести штрафы за невыполение провайдерами требований о приостановлении доступа к сайту;

ввести нормы по осуществлению контроля за соблюдением требований Закона Украины «Об электронной коммерции».

Все это должно поспособствовать установлению справедливой конкуренции и вывести интернет-торговцев из тени.

При этом в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) считают иначе. Организация уже выступили с резкой критикой, заявив о противоречии положений законопроекта Конституции Украины и призвав не одобрять изменения. В ассоциации подчеркивают, что эти изменения вряд ли помогут потребителям, но точно создадут новые замечательные возможности для давления чиновников на бизнес.

Можно ли считать нынешний законопроект ответом на недавний призыв Госпродпотребслужбы о необходимости законодательного урегулирования вопроса роста количества случаев злоупотреблений в сфере интернет-торговли в Украине.

Источник: ain