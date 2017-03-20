Эксперты из DxOMark составили рейтинг камер, которые используются в квадрокоптерах

Новости Кирилл Иртлач 25
Авторитетные специалисты DxOMark сделали себе имя на относительно беспристрастном тестировании камер мобильных устройств. Однако сегодняшний их рейтинг посвящен совершенно иному сегменту техники.
«Использование дронов в сфере фотосъемки ныне считается привычным делом. — пишут эксперты. — Между тем, моделей, заточенных под фотографирование, на рынке представлено огромное множество. Дабы помочь пользователям разобраться что к чему, мы решили составить рейтинг наилучших камер, которые используются в дронах».

На данный момент профессионалы протестировали шесть моделей камер, предназначенных для съемки с помощью коптеров и «пользующихся среди фотографов наибольшей популярностью». Результаты тестов представлены ниже:

  • Почетное первое место заняла камера DJI Zenmuse X5 S, заработавшая 74 балла. Эксперты сравнили ее с камерой Olympus PEN-F.
  • Второе место разделили между собой DJI Zenmuse X4 S и DJI Phantom 4 Pro (65 баллов у каждой модели). Их эксперты сравнили с Canon PowerShot G7 X.
  • Третье место получил DJI Phantom 4 (48 баллов)
  • Четвертое место заняла модель GoPro Karma (38 баллов). По мнению экспертов, этот коптер фотографирует, как Pentax Q10.
  • Наконец, последнее, пятое место, досталось коптеру YUNEEC Breeze 4K (35 баллов). Качество его фотосъемки специалисты сравнили со смартфоном Nokia Lumia 1520.

Напоследок отметим, что в тестах DxOMark тестированию подвергаются самые различные характеристики камер: эксперты изучают как глубину цвета, так и, к примеру, динамический диапазон датчиков и возможность вести съемку в условиях низкого освещения.

Источники: gsmarena

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