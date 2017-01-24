Глава мобильного подразделения Samsung заверил, что Galaxy Note 8 будет «лучше, безопаснее и очень инновационным»

Компания Samsung подтвердила, что не станет отказываться от бренда Galaxy Note из-за недавних проблем с Galaxy Note7. Иными словами, модели Galaxy Note8 или какое бы название она в конечном итоге не получила, быть!

В сообщении CNET глава мобильного подразделения Ди Джей Кох заявил, что бренд Note «очень даже жив», а сама линейка по-прежнему имеет «огромное количество лояльных покупателей».

В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в том, что преемник незадачливого Galaxy Note7 увидит свет уже в этом году, но глава мобильного подразделения Samsung без особого стеснения говорит, что Galaxy Note8 будет «лучше, безопаснее и очень инновационным». Что же, имеет смысл проверить это утверждение в будущем.

Популярность линейки Galaxy Note не просто очевидна, порой самые ярые фанаты поступают весьма безрассудно. Случаи отказа возвращать потенциально опасные Galaxy Note7, подпадающие под отзывную кампанию, даже после обновления, полностью блокирующего возможность зарядки, – яркое тому доказательство. Бесспорно, фиаско с Galaxy Note7 нанесло огромный финансовый урон компании и изрядно потрепало репутацию бренда, но теперь, когда причины возгорания смартфонов Galaxy Note7 установлены, контроль за качеством в разы усилен, все должно потихоньку наладиться. Собственно, как показывает последний финансовый отчет Samsung, уже налаживается, но мы расскажем об этом отдельно.

Источник: CNET и The Verge