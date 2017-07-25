Godox анонсировала многофункциональную внешнюю фотовспышку для смартфонов

Компания Godox анонсировала выпуск внешней вспышки для смартфонов, получившей название Godox A1. Такое устройство позволит существенно улучшить качество мобильной съёмки.

Во-первых, Godox A1 обеспечивает более высокую яркость подсветки по сравнению со встроенной вспышкой смартфона. Во-вторых, новинку можно использовать отдельно от смартфона и подсветить объект съёмки с другой стороны, что позволит придать объём снимку. В-третьих, анонсированную модель можно использовать в качестве постоянного внешнего света при записи видео, что также позволит придать объём сцене. Наконец, устройство может использоваться в качестве трансмиттера для другой внешней вспышки Godox. Таким образом, у владельцев смартфонов появляется возможность делать снимки с несколькими источниками, что позволит создавать более творческие снимки.

Пока что производитель не торопится делиться техническими характеристиками устройства. Известно лишь, что в Godox A1 используется вспышка и три LED лампы для освещения, а для связи с другими внешними вспышками Godox используется радиоканал с частотой 2,4 ГГц. Информация о сроках начала продаж и цене внешней вспышки для смартфонов Godox A1 пока не сообщается.

Источник: Facebook