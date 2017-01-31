Google выпустила обновление Android 7.1.2 Nougat для устройств Pixel и Nexus, но пока лишь в рамках программы Android Beta Program

Буквально только что компания Google начала распространение бета-версии обновления Android 7.1.2 Nougat. Пока оно доступно только для владельцев совместимых устройств в рамках программы бета-тестирования Android Beta Program. Список совместимых устройств включает Google Pixel и Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player и Pixel C. Смартфон Nexus 6P также должен получить обновление, но немного позже.

Учитывая, что от последней версии Android 7.1.1, выпущенной совсем недавно, обновление отличается лишь цифрой два в младшем разряде номера, идущей следующей после единицы, ждать каких-либо существенных нововведений не стоит. В основном обновление исправляет ошибки и вносит ряд улучшений и оптимизаций, повышающих стабильность и скорость работы ОС.

Как это обычно происходит, после бета-тестирования разработчики выпускают потребительскую версию новейшего ПО, доступного для обновления по воздуху (OTA). В числе первых его получают владельцы смартфонов Pixel и устройств семейства Nexus, участвующие в программе бета-тестирования. Желающие присоединиться к программе Android Beta Program могут сделать это на официальном сайте проекта android.com/beta.

Источник: Google