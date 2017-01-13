IDC: Рынок компьютерной техники постепенно стабилизируется

По данным IDC, в четвёртом квартале 2016 года глобальные поставки компьютерной техники (включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) составили 70,2 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объём поставок компьютеров сократился на 1,5%. По итогам всего 2016 года было отгружено 260 млн компьютеров, что меньше показателя 2015 года на 5,7%.

Несмотря на снижение показателей, эксперты IDC заявляют о стабилизации рынка. Хотя, скорее, речь идёт о замедлении темпов снижения, которое продолжается ещё с 2012 года. Отмечается, что на результаты первого квартала 2016 года негативное влияние оказывали высокие складские запасы компьютеров, бесплатное обновление до Windows 10, проблемы сопоставления показателей предыдущих периодов из-за влияния фактора прекращения поддержки Windows XP. Но середина и конец года уже не были подвержены влиянию этих факторов, что и позволяет говорить о некоторой стабилизации коммерческого спроса на компьютеры. Также отмечается замедление падения поставок компьютеров потребительского сегмента. В четвёртом квартале даже был заметен незначительный дефицит некоторых компонентов, включая твердотельные накопители, дисплеи и память, хотя это и не привело к существенному снижению поставок.

Наилучшие результаты демонстрируют развитые рынки. В Японии и Канаде наблюдается расширение роста, зафиксированное ещё в третьем квартале 2016 года. Поставки в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) оставались стабильными. В США зафиксировано незначительное снижение поставок компьютеров, но не такое существенное, как на глобальном рынке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) наблюдалось умеренное снижение поставок компьютеров. И лишь Латинская Америка продемонстрировала достаточно существенный спад в продажах компьютерной техники.

Лидером рынка компьютеров продолжает оставаться компания Lenovo с долей 22,4%. Она смогла увеличить поставки на 1,7% по сравнению с четвёртым кварталом 2015 года. У компании HP наблюдается ещё более заметный рост объёма поставок компьютеров – 6,6%. У Dell прирост составил 8,2%. Компания Apple, занявшая четвёртую строчку рейтинга, напротив, сократила поставки 0,9%. Хуже всего в пятёрке лидеров обстоят дела у ASUS, которая сократила поставки компьютеров на 11,3%. Подробные сведения по каждой из компаний представлены в таблице.

Источник: techpowerup