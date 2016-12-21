Игровая компания Crytek закрывает все свои дочерние студии, кроме киевской

Немецкая игровая студия Crytek, в первую очередь известная шутерами Far Cry и Crysis, объявила о прекращении работы пяти своих филиалов. Подразделения компании в Будапеште, Софии, Стамбуле, Сеуле и Шанхае будут либо закрыты, либо проданы. То есть, после «оптимизации» активов у компании останется только главный офис во Франкфурте и студия в Киеве.

Предполагается, что причиной этих действий стали финансовые трудности, с которыми компания столкнулась в последнее время. Ранее в сети появились сообщения, что задержки по выплате зарплаты некоторым сотрудникам компании достигают шести месяцев. Также упоминалось, что студия Crytek Black Sea якобы выставлена на продажу.

В пресс-релизе, распространенном по этому поводу, студия заявила, что продолжит работать над проектами премиум-класса, а движок CryEngine останется ключевой составляющей стратегии развития компании.

«Переживать подобные переходные периоды – отнюдь не просто, и мы бы хотели искренне поблагодарить всех сотрудников — бывших и нынешних — за их тяжелый труд и преданность Crytek. Эти изменения — часть ключевых действий, призванных сделать Crytek здоровым и устойчивым бизнесом, способным двигаться вперед, продолжая завлекать и обучать самых талантливых специалистов нашей индустрии. Причины этого долгое время обсуждались внутри компании. Теперь мы полностью сосредоточены на тех сильных сторонах, которые всегда определяли Crytek — разработчиках мирового класса, передовых технологиях и инновационном подходе к разработке игр, и мы верим, что, пройдя через этот сложный процесс, мы станем более гибкой, жизнеспособной и привлекательной студией, готовой к новым свершениям», — добавил сооснователь и управляющий директор Crytek Авни Йерли.

Отметим, что схожий трудный период Crytek уже переживала в 2014 году. Тогда компания уволила немало сотрудников, свернула разработку нескольких проектов и закрыла филиалы в США и Великобритании.

Получается, что киевская студия, является чуть ли не единственной прибыльной среди всех активов компании. С момента открытия студия занималась поддержкой разработки Crysis — шутера от первого лица, который на момент выхода первой части в 2007 году стал прорывом по игровой графике. Crytek Kiev была первым иностранным офисом компании. Летом 2011 года было объявлено о том, что студия работает над MMO Warface. Правда, по слухам, Crytek собирается продать эту игру и ее сиквел холдингу Mail.ru.

Источник: gamespot и ain