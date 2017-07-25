Исследователи смогли существенно ускорить процесс зарядки химических батарей

Исследователи из Дрексельского университета разработали способ быстрой зарядки батарей. Благодаря использованию электродов на базе наноматериала MXene, они смогли совместить возможности, присущие суперконденсаторам и химическим батареям.

По заверениям разработчиков, новый материал обеспечивает возможность очень быстрой зарядки химических батарей. Время зарядки может измеряться секундами или минутами. MXene обладает почти плоским двумерным дизайном и состоит из слоистой конструкции на базе оксида металла с гидрогелем. Такая структура обладает чрезвычайно высокой проводимостью и позволяет ионам свободно перемещаться в процессе заряда батареи.

В лабораторных условиях зарядка батареи при использовании электродов на базе MXene занимает «десятки миллисекунд». Батарею смартфона можно будет зарядить за несколько секунд, а батарею электромобиля – за несколько минут.

Теперь разработчикам предстоит решить проблему применения масштабирования данной технологии для энергетических ячеек производственного уровня. Так что может пройти ещё несколько лет до начала коммерческой эксплуатации данной технологии. При этом на производственных предприятиях нужно будет лишь адаптироваться к использованию новых электродов, а не полностью отказываться от наработок в производстве батарей.

Источник: Engadget