Количество украинских домохозяйств с солнечными панелями за прошлый год увеличилось более чем вчетверо – до 1109 штук, а суммарная мощность более чем в семь раз – до 16,7 МВт

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) заявляет, что 2016 год стал переломным с точки зрения перехода украинцев на чистые источники энергии.

По данным Госэнергоэффективности, количество украинских домохозяйств, установивших солнечные электроустановки, по сравнению с 2015 годом увеличилось более чем вчетверо – с 244 до 1109 штук. При этом суммарная мощность всех солнечных установок за аналогичный период возросла более чем в семь раз – с 2,2 МВт по состоянию на конец 2015 года до 16,7 МВт в конце 2016 года. То есть, домохозяйства начали устанавливать солнечные установки большей мощности.

В Госэнергоэффективности отмечают, что столь впечатляющих результатов не удалось бы добиться без активной государственной политики в сфере возобновляемой энергетики. В частности, в качестве огромного стимула назван принятый в 2015 году ЗУ №514-VIII «зеленый» тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

«Благодаря этому закону домохозяйствам стало выгодно устанавливать солнечные панели и заботиться о своей энергонезависимости — отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук. — Для всех, кто установил в 2016 году солнечные электроустановки мощностью до 30 кВт, действует достаточно высокий «зеленый» тариф в размере 19 евроцентов за 1 кВт⋅ч. Именно по этому тарифу домохозяйства, которые потребляют электроэнергии меньше, чем производят, могут продавать ее избыток в сеть, то есть зарабатывать».

Не менее показательна и динамика роста количества домохозяйств, которые перешли на солнечную энергию. Если в первом квартале 2016 года количество таких домохозяйств выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то во втором квартале рост составил 44,3%, в третьем – 45,4%, а в четвертом – приличные 77,4%. То есть, сегмент показывает впечатляющие темпы роста. Будем надеяться, что в этом году эта весьма положительная тенденция продолжится.

Источник: Госэнергоэффективности