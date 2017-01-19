Крупный украинский IT-аутсорсер SoftServe приобрел польского разработчика Coders Center

Международная IT-компания с украинскими корнями SoftServe объявила о поглощении частной технологической компании Coders Center, главный офис которой расположен в Польше. Сделка была окончательно завершена 17 января 2017 года, точные финансовые условия не разглашаются, сообщила пресс-служба SoftServe.

Основанная в 2014 году, компания Coders Center специализируется на системах управления контентом корпораций (Enterprise Content Management Systems, ECMS) и платформах электронной коммерции.

«Менеджмент компании Coders Center сделал исключительную работу, строя эффективный бизнес в сфере цифрового маркетинга и коммерции для корпораций мирового уровня, — рассказал Браян Борак, chief operating officer, SoftServe. — Coders Center привнесет ценный опыт во внедрение систем управления контентом для корпораций, и это поглощение поддерживает стратегию SoftServe в усилении нашей платформы и кросс-вертикального отраслевого опыта».

Отметим, что за три года работы, Coders Center создал ряд пользовательских решений для более чем двадцати клиентов, среди которых Bossard Holding AG, General Electric Healthcare, International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain и NES Global. По завершении сделки поглощения, Томаш Гибас, CEO и Якуб Коба, CTO в Coders Center займут позиции в команде трансформаций SoftServe.

«Мы очень рады присоединиться к SoftServe, мировому лидеру по разработке программного обеспечения и компании, которая полностью разделяет нашу страсть к инновационным цифровым решениям, — подчеркивает Томаш Гибас. – Это поглощение позволит нашим клиентам и разработчикам получить доступ к дополнительным ресурсам и глобальной сети из более 4000 технических специалистов. Это даст нам возможность приносить даже большую ценность для современных корпораций».

Отметим, что это уже второй шаг в увеличении мощностей SoftServe, который на днях объявил о новом партнерстве с ADAM Software.

Источник: SoftServe