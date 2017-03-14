Агентство LEAD9 представило итоги использования смартфонов в Украине в 2016 году в формате видеоинфографики «Smart Ukrainians»

Агентство мобильного маркетинга LEAD9 подвело итоги использования смартфонов в Украине в 2016 году (количество, возрастные категории, предпочтения и динамика роста) и представило собственный прогноз развития данного направления на 2017 год в формате видеоинфографики «Smart Ukrainians».

По данным агентства, в Украине наблюдается тенденция массовой «смартфонизации» — количество пользователей мобильных устройств в 2016 году превысило количество пользователей ПК, более 51% пользователей в возрасте 18-55 пользуются смартфонами, при этом 71% украинских абонентов регулярно заходят в интернет с помощью мобильных устройств и устанавливают на них мобильные приложения.

В LEAD9 также уверены, что с учетом того, что продажи смартфонов растут на 30% ежегодно, они постепенно заменят все остальные мобильные устройства. Это в свою очередь приведет к тому, что смартфон станет основным каналом потребления информации, совершения покупок, получения развлечений и т.д.

Источник: LEAD9