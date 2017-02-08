Lenovo представила три новых профессиональных ноутбука, включая самую легкую рабочую станцию ThinkPad P51s и мощный ноутбук для создания VR-контента ThinkPad P71

Компания Lenovo анонсировала выпуск сразу трех моделей профессиональной серии ThinkPad P, причем в число новинок попала как легкая рабочая станция с массогабаритными характеристиками ультрабука, так и мощная VR-станция для разработки приложений и контента виртуальной реальности.

Новая 17-дюймовая модель Lenovo ThinkPad P71 сертифицирована как «VR-ready» такими игроками индустрии виртуальной реальности, как HTC, NVIDIA и Oculus. Этот ноутбук оснащается процессором класса Intel Xeon E3 и профессиональной видеокартой вплоть до уровня NVIDIA Quadro P5000. Система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и предусматривает установку до четырех накопителей данных, включая HDD и SSD. Для подключения периферии, в том числе мониторы и разнообразные док-станции, Lenovo ThinkPad P71 оснащен тремя портами Thunderbolt 3. При желании ноутбук можно оснастить опциональной 4K-матрицей.

Остальные две модели не могут предложить настолько же высокую производительность, зато они компактнее и легче. Так, среднеформатный 15-дюймовый лэптоп Lenovo ThinkPad P51s является самой легкой и тонкой рабочей станцией производителя — при толщине всего 2 см он весит порядка 1,95 кг. Естественно, этот ноутбук не может похвастать производительностью топовой модели Lenovo ThinkPad P71, и тем не менее он оснащается процессорами класса Intel Core 7-го поколения, графикой профессионального уровня NVIDIA Quadro M520M и вплоть до 32 ГБ оперативной памяти. Также предусмотрено опциональное оснащение 4K-дисплеем.

И наконец, третья новинка производителя — Lenovo ThinkPad P51. Она не настолько тонкая и легкая, как модификация «S», зато пользователь может получить более производительную начинку, включая процессоры Intel Xeon E3, графику NVIDIA Quadro M2200M и вплоть до 64 ГБ оперативной памяти.

Отметим, что Lenovo ThinkPad P51s поступит в продажу в марте текущего года по цене от $1,049, тогда как покупателям более производительных моделей ThinkPad P51 и ThinkPad P71 придется подождать апреля и приготовить минимум $1,399 и $1,849 соответственно.

Источник: Engadget