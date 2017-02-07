LG опубликовала приглашение на презентацию в рамках MWC 2017, в котором еще раз напомнила о «большом экране» смартфона G6

Компания LG опубликовала в социальных сетях официальное приглашение на презентацию флагманского смартфона G6 в рамках MWC 2017. Как водится, приглашение одновременно выступило в роли своеобразного тизера под девизом «Big Screen That Fits».

На приглашении можно увидеть заставку стартового экрана, а также схематическое изображение корпуса смартфона LG G6. На последнем присутствуют окружности во всех четырех углах, что по мнению одних символизирует скругление краев корпуса, а по мнению других — показывает минимальную ширину окантовки экрана.

Как нетрудно догадаться, слоган «Big Screen That Fits» обозначает, что разработчикам удалось разместить экран максимальной диагонали в сравнительно небольшом корпусе. Напомним, что судя по утечкам, речь идет о 5,7-дюймовом экране с разрешением 2880×1440 точек и вытянутым соотношением сторон 18:9. В качестве аппаратной платформы скорее всего выступит Qualcomm Snapdragon 821 с 4 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что это далеко не первое изображение LG G6 — мы уже наблюдали живые фото и рендеры от производителя чехлов, но окончательно узнать, как именно будет выглядеть новый флагман южнокорейской компании можно будет уже совсем скоро — 26 февраля 2017 года, в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Источник: GSMarena