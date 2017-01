Microsoft анонсировала сервис Intune for Education и новые ученические ноутбуки с Windows 10

Корпорация Micrsoft анонсировала запуск новых программных и аппаратных решений, ориентированных на применение в учебных заведениях.

Intune for Education – новый облачный сервис по управлению устройствами и приложениями. Он ориентирован на школы. С его помощью можно один раз установить и настроить компьютеры в классе и больше не беспокоиться об их обслуживании на протяжении всего учебного года. Intune for Education позволяет быстро настроить политики по умолчанию для всех устройств и пользователей в классе, школе или районе. Школы имеют возможность настраивать более 150 параметров, позволяя (или блокируя) доступ учащимся к аппаратным ресурсам, приложениям, браузерам, меню «Пуск», Windows Defender и другим компонентам ОС. Эти настройки применяются к учётной записи пользователя на любом устройстве, где он авторизуется. Учителя или администраторы могут использовать различные типы учётных записей для настройки различного по объёму парка компьютерной техники. Сервис Intune for Education и ОС Windows 10 интегрируются с другими сервисами, включая Office 365 Education и School Data Sync, что облегчает процесс автоматических настроек. Также заявлена поддержка мобильных устройств на базе iOS и Android. Новый сервис станет доступным для предварительного знакомства в ближайшие недели. Его широкое распространение начнётся уже весной этого года. Стоимость доступа к Intune for Education заявлена на уровне $30 за одно устройство.

Вместе с тем, были анонсированы новые ноутбуки с Windows 10, которые могут стать альтернативой устройствам Chromebook. Они ориентированы на применение учениками и предлагаются различными партнёрами, включая Acer, HP и Lenovo. Так, модели HP ProBook x360 11 Education Edition и HP Stream 11 Pro G3 for Education предлагаются по стартовой цене $289 и $189, соответственно.

Трансформируемый ноутбук Acer TravelMate Spin B118 с 11,6-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Windows Ink оценивается в $299. При этом устройство выполнено в прочном корпусе, экран защищён от давления, а клавиатура устойчива к проливанию жидкостей. Батарея обеспечивает до 13 часов автономной работы.

Ноутбук Lenovo ThinkPad 11e также выполнен в прочном корпусе и поддерживает Windows Ink, а продолжительность автономной работы заявлена на уровне 11 часов. Трансформируемая модель Lenovo N24 с 11,6-дюймовым сенсорным IPS дисплеем и поддержкой Windows Ink. Эта модель поступит в продажу в середине 2017 года. Модели Lenovo N22 и N23 Yoga доступны для покупки уже сейчас по цене $189 и $249. Они отличаются прочным корпусом и автономностью на уровне 10 часов.

Трансформируемый ноутбук JP.IK TURN T201 ориентирован на школьников и студентов в возрасте от 12 до 18 лет. Устройство поддерживает Windows Ink, содержит предустановленное ПО Inspiring Knowledge Education Software. Среди особенностей этой модели упоминаются комплектные Microlens (может использоваться в качестве микроскопа) и Thermal Probe (сенсор температуры).

