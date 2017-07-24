Microsoft признала классический Paint «устаревшим», 32-летний графический редактор уходит в историю?

Не так давно корпорация Microsoft разместила соответствующую страничку на своем сайте со списком функций и ПО, которые будут удалены или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update осенью 2017 года. Среди остальных (почтовый клиент Outlook Express, приложение Reader и функция создания резервной копии системы System Image Backup (SIB) Solution) в этом списке присутствует и популярный графический редактор Paint, который являлся неотъемлемой частью операционной системы Windows с 1985 года.

В этом списке редактор Paint отмечен как «устаревший» (deprecated). Это означает, что разработка приложения прекращена, а само оно, с большой вероятностью, будет удалено в одном из будущих обновлений ОС.

Некоторые тематические ресурсы уже объявили об «убийстве» редактора, а пользователи в соцсетях призвали Microsoft не делать этого.

Почему Microsoft решила отказаться от поддержки классического Paint именно сейчас после 32 лет разработки, не известно. Некоторые полагают, что решение закрыть старый Paint связано с выпуском более современной версии Paint 3D, предназначенной для работы с 3D-моделями. ПО Paint 3D появилось в Windows 10 в апреле 2017 года, оно позволяет работать с 2D-объектами, но не заменяет обычный Paint по функциональности. К тому же, из-за появления Paint 3D из системы удалят приложение 3D Builder, но последнее будет доступно в Windows Store.

Как отмечает TNW, «трехмерный» Paint 3D не сможет заменить ламповый обычный Paint, поскольку ему не хватает «простоты». Также издание отметило, что «Windows без Paint — это неправильно».

Источник: TNW, Microsoft и TJ