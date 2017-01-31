Microsoft разрабатывает упрощенную версию Windows 10 Cloud для конкуренции с Chrome OS

Устройства на базе Chrome OS пользуются неплохим спросом на образовательном рынке США. И в Microsoft также захотели получить порцию этого пирога. Но для этого необходимо предложить операционную систему, которая отличается простотой, высоким уровнем безопасности, лёгкостью управления и доступностью.

По некоторым данным, специалисты Microsoft занялись созданием версии Windows 10, которая подходит для использования на доступных устройствах. Эта версия фигурирует под названием Windows 10 Cloud и представляет собой результат упрощения обычной ОС. Она способна запускать только приложения на базе Unified Windows Platform из Windows Store. По сообщениям осведомлённых источников, новая версия ОС создаётся с единственной целью – конкурировать с устройствами Chromebook. Но сама Microsoft, вероятно, не будет строить маркетинговую кампанию на этом факте.

Предполагается, что версия Windows 10 Cloud будет представлена в апреле одновременно с релизом Windows 10 Creators Update (или немного позже).

Источник: gsmarena