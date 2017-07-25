Moto Z2 Force представлен официально: Snapdragon 835, небьющийся дисплей ShatterShield, двойная камера, 360 Camera Moto Mod и ценник от $750

Сегодня в Нью-Йорке компания Motorola, принадлежащая китайскому производителю Lenovo, официально представила новый флагманский смартфон Moto Z2 Force и фотомодуль Moto Mod с 360-градусной камерой.

Новинка сочетает в себе тонкий защищенный от брызг металлический корпус из высокопрочного алюминиевого сплава 7000 серии и 5,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с QHD-разрешением, который гарантированно не треснет и не разобьется благодаря фирменной технологии Moto ShatterShield.

Смартфон построен на чипе Qualcomm Snapdragon 835, который помимо высокой производительности обеспечивает передачу данных на скоростях до 1 ГБ/с в сети LTE. У смартфона 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Емкость аккумулятора составляет всего 2730 мАч (у предшественника было 3500 мАч), зато поддерживает ускоренную зарядку TurboPower, которая за несколько минут добавляет смартфону до 8 дополнительных часов работы.

Основная камера смартфона построена на двух 12-мегапиксельных сенсорах (монохромном и цветном), которые позволят умелому фотографу достичь действительно профессионального уровня фото, например, с помощью эффекта размытия на заднем или переднем плане изображений. Кроме того, Moto Z2 Force оснащен фазовым и лазерным автофокусами и двойной LED-вспышкой, которая выравнивает цвет. Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет широкоугольный объектив и LED-вспышку.

Motorola Moto Z2 Force работает под управлением «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat, которая вскоре будет обновлена ​​до Android О. Вместе с новой операционной системой смартфон также получит обновление Bluetooth до версии 5.0. Обновились и «Мoto фишки» – автоматическая настройка дисплея к более теплым тонам ночью и запросы в Moto Voice о погоде или обновлениях календаря.

Благодаря совместимости Moto Z2 Force со сменными модулями Moto Mods смартфон может трансформироваться в 360-градусную камеру, игровую консоль, мощный стереодинамик, видеопроектор и многое другое. В частности, новый модуль 360 Camera Moto Mod позволяет снимать интерактивное 4К видео в формате 360 с 3D-аудио.

Отметим, что продажи нового Moto Z2 Force и 360 Camera Moto Mod в Украине стартуют осенью, рекомендованная розничная стоимость в нашей стране будет объявлена дополнительно.

Технические характеристики Motorola Moto Z2 Force:

Размеры и вес 155.8 х 76 х 6.1 мм, 143 г Процессор Qualcomm® Snapdragon™ 835, до 2.35 ГГц, графический процессор Adreno 540 ОС Android™ 7.1.1 с поддержкой функций: «Moto Доступ», «Moto Действия», «Moto Голос», «Moto Дисплей» Дисплей 5.5″ Quad HD Super AMOLED (1440p [1440 x 2560]) с технологией Moto ShatterShield™ Память (ROM) 64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ Оперативная память (RAM) 6 ГБ Основная камера Двойная 12 MP с фазовым автофокусом, лазерный автофокус, диафрагма f/2.0, 1.25um pixel, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка Фронтальная камера 5 MP, широкоугольный объектив 85°, LED-вспышка, диафрагма f/ 2.2 Видео 480p (30 кадров/с), 720p (120 кадров/с), 1080p (30 кадров/с), 4K (30 кадров/с) Аккумулятор 2730 мАч, поддерживает зарядное устройство 15W TurboPower SIM Nano-SIM Dual-SIM Bluetooth® Bluetooth 4.2, после обновления до Android™O – 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) Сети: GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSPA+ 4G LTE Разъемы USB Type C, переходник под 3.5 мм разъем для наушников NFC + Защита от брызг +

Источник: Motorola