NASA работает над созданием тихого сверхзвукового самолёта

Космическое агентство NASA намерено создать тихий сверхзвуковой самолёт, и оно стало на один шаг ближе к своей цели. Агентство начало искать партнёров для создания крупной демонстрационной версии воздушного судна, миниатюрная версия которого уже была протестирована в аэродинамической трубе в июне этого года. Масштабная версия для тестирования в реальных условиях будет иметь длину около 28,7 метра.

Согласно расчётам, такой реактивный сверхзвуковой самолёт будет издавать шум не более 65 дБ. Это чрезвычайно мало для подобных воздушных судов. Представитель Lockheed Martin сравнивает такой уровень шума с тем, который можно слышать при поездке в дорогом автомобиле. Благодаря этому самолёт сможет безопасно летать практически везде, в частности, совершать сверхзвуковые перелёты над сушей. Для сравнения, сверхзвуковой самолёт Concorde издавал шум на уровне 90 дБ, при этом его позволялось использовать только для перелётов над океаном.

Крупномасштабный прототип самолёта получит один двигатель боевой машины F/A-18 Hornet, хотя в последнем применяется два таких двигателя. Предполагается, что самолёт сможет подниматься на высоту до 16,8 км и позволит сократить длительность перелёта из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в 2 раза – до 3 часов.

NASA планирует приступить к полётам финальной версии самолёта к 2020 году, включая перелёты над населёнными территориями. У агентства уже имеется финансирование, необходимое для первого года в рамках 5-летней программы. Готовое воздушное судно не будет пассажирским самолётом. Но NASA намерена затем передать знания и технологические наработки частным авиастроителям. У некоторых из них, например, Boom Technology, уже есть в планах создание сверхзвукового пассажирского самолёта.

Источник: Engadget