Nokia намекнула на анонс следующего Android-смартфона 26 февраля накануне MWC 2017

Изначально ожидалось, что анонс новых смартфонов Nokia состоится в конце февраля на выставке MWC 2017, но на прошлой неделе компания HMD Global, текущий собственник бренда Nokia, неожиданно для всех представила смартфон Nokia 6.

Оцененное в $250 устройство, гордо носящее звание первого Android-смартфона от Nokia, поступит в продажу 19 января, первое время купить его можно будет только в Китае, но в будущем ожидается старт глобальных продаж. Но, похоже, что в ближайшее время нас ждет еще один, а, возможно, что и несколько смартфонов Nokia производства HMD Global. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой из недавнего сообщения на официальной страничке Nokia Mobile в Facebook.

В сообщении, которое сопровождается коротким видеороликом про Nokia 6, обещано «больше анонсов» 26 февраля. Именно эту дату администраторы аккаунта советуют отметить в календаре соответствующим образом. Что конкретно покажет HMD Global, у которой на этот день запланировано специальное мероприятие, приуроченное к открытию MWC 2017, пока неясно. Однако наблюдатели и тематические ресурсы склоняются к мнению, что одной из новинок станет флагманский смартфон Nokia, построенный на базе однокристальной системы Snapdragon 835. Подтвердится ли эта догадка – точно узнаем 26 февраля.

Источник: The Verge