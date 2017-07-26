Новый стандарт USB 3.2 обеспечит двукратный рост пропускной способности при использовании существующих кабелей USB Type-C

Организация USB 3.0 Promoter Group анонсировала грядущий выпуск спецификации USB 3.2, которая позволит существенно увеличить пропускную способность интерфейса.

Изначально USB концентраторы и устройства разрабатывались в качестве решений с одной линией передачи данных. Однако кабели USB Type-C уже разрабатывались с поддержкой нескольких линий, чтобы обеспечить возможность масштабирования пропускной способности. Новые концентраторы и устройства на базе спецификации USB 3.2 теперь могут разрабатываться в качестве решений с поддержкой нескольких линий. В частности, они смогут содержать до двух линий с пропускной способностью 5 Гбит/с или до двух линий с пропускной способностью 10 Гбит/с. Это позволит в 2 раза повысить пропускную способность существующих кабелей USB Type-C. Например, концентратор USB 3.2 при подключении устройства USB 3.2 теперь будет способен обеспечить скорость передачи данных более 2 ГБ/с при использовании существующего кабеля USB Type-C, сертифицированного SuperSpeed USB 10 Гбит/с.

Основные характеристики USB 3.2:

Двухполосная работа с использованием существующих кабелей USB Type-C;

Продолжение использования существующих скоростей передачи данных физического уровня и методов кодирования SuperSpeed USB;

Небольшое обновление спецификации концентратора для повышения производительности и обеспечения плавных переходов между одно- и двухполосными режимами работы.

В настоящее время спецификация USB 3.2 находится на финальной стадии разработки. Её официальная презентация запланирована на сентябрь этого года, когда будет проходить мероприятие USB Developer Days North America.

Источник: cdrinfo