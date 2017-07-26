Обновлённые моноблоки HP Pavilion получили безрамочный дизайн и веб-камеру с высоким уровнем приватности

Компания HP выпустила обновлённую линейку моноблочных компьютеров Pavilion, которые получили не только улучшенные характеристики, но и новый «архитектурно вдохновлённый» дизайн.

В обновлённой линейке моноблоков HP Pavilion представлены модели с диагональю дисплея 23,8 и 27 дюймов. Дисплеи характеризуются Full HD разрешением (опционально, 4K), IPS матрицами и поддержкой сенсорного ввода. 23,8-дюймовая версия обладает безрамочным дизайном, а у 27-дюймовой модели имеются тонкие боковые грани. Под дисплеем расположена интегрированная акустическая система B&O Play. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 7-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 2 ТБ. В 23,8-дюймовой модели дополнительно предлагается дискретная видеокарта AMD Radeon R7. В устройстве интегрирована выдвижная веб-камера, призванная обеспечить высокий уровень приватности. В опущенном положении камера и микрофон автоматически отключаются.

Новые моноблочные компьютеры HP Pavilion уже доступны для покупки по цене от $749,99.

Источник: The Verge