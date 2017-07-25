Оператор «Киевстар» первым запустил 3G в Житомире и области

Киевстар первым среди украинских телекомоператоров запустил 3G связь в Житомире и пригороде. Таким образом связь третьего поколения теперь доступна абонентам во всех областных центрах Украины — на сегодняшний день 3G-связь Киевстар работает в 8658 населенных пунктах, где проживает 75% населения страны.

По данным оператора в Житомире 89% жителей пользуются связью Киевстар. Связь третьего поколения в городе обеспечивают 66 базовых станций оператора. Компания полностью обновила телеком-инфраструктуру в городе, установив на базовых станциях новейшее оборудование, которое поддерживает технологии связи 3G и 4G.

«Поздравляем Житомир с долгожданным 3G! Теперь, когда мы охватили скоростным мобильным интернетом все областные центры, Киевстар сосредоточится на расширении территории покрытия за пределами городов, в сельской местности, чтобы обеспечить всем жителям Украины равный доступ к новым технологиям» — отметил президент Киевстар Петр Чернышов.

Одновременно с областным центром, 3G связь получили еще 23 населенных пункта Житомирской области, среди которых – города и поселки Бердичев, Коростышев, Чуднов, Андрушевка, Дениши и др. На сегодня более 300 городов и сел Житомирской области пользуются 3G связью Киевстар. Скоростной мобильный интернет «работает» и на участке международной трассы М06 (Киев — Чоп), которая проходит через территорию области.

В качестве поощрения все абоненты предоплаченной связи Киевстар в Житомире получат бонусные 3 ГБ трафика в подарок, которыми можно будет воспользоваться в течение месяца, чтобы протестировать качество 3G-связи от Киевстар.

Источник: Киевстар