Первый электромобиль Volvo выйдет на рынок в 2019 году с запасом хода 400 км и ценником в диапазоне $35-$40 тыс.

Глава американского подразделения Volvo Лекс Керссемэйкерс приоткрыл завесу тайны над первым электромобилем автопроизводителя. В интервью изданию Automotive News он отметил, что новинка будет иметь запас хода не менее 400 км, ее стоимость будет укладываться в диапазон $35-$40 тыс., а на рынок она выйдет уже в 2019 году.

Топ-менеджер особо отметил, что именно большой запас хода станет обязательным условием для успешного запуска электрической модели в США. Ранее стало известно, что электромобили Volvo получат аккумуляторную батарею объемом 100 кВтч, что вполне позволит им проехать порядка 400 км (250 миль) от одного заряда.

Уже традиционно компания пока не озвучивает технических характеристик своего будущего первенца. По данным издания Automotive News дело в том, что в Volvo еще не решили, будет ли первый электромобиль представлять отдельное семейство или же присоединится к существующей линейке автопроизводителя. Вдобавок обе модульные платформы бренда: SPA, на которой построены XC90, S90 и V90, а также CMA, которая будет использована в новом компактном кроссовере XC40, подходят для использования электрической силовой установки.

Информации о внешних данных первого электромобиля Volvo пока тоже нет, но весьма вероятно, что они унаследуют черты прототипов Concept 40.1 (кроссовер) и Concept 40.2 (седан), фото которых приведены в данном материале.

Источник: Engadget